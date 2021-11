Vitória pode ficar sem contratar até 2023 se não quitar dívida com Walter Bou

Vitória corre o risco de começar a temporada de 2022 sem poder inscrever novos atletas nas competições. Isso porque, nesta quinta-feira (25), a Fifa anunciou uma punição ao clube por conta do não pagamento de valores ao ex atacante do Leão, o argentino Walter Bou. A proibição começa a valer a partir do dia 1º de janeiro.



Segundo informações do site Arena Rubro-Negra, mesmo tendo rescindido com o time em 2019, Bou cobra um débito ao clube e acionou a Fifa para obrigar o Rubro-Negro a quitar a dívida. Os valores dessa negociação não foram divulgados até o momento.



A única forma de voltar a ficar apto a inscrever atletas é pagando Walter Bou. Porém, essa pode não ser a única punição ao clube por dívida. Um outro caso que corre na Fifa trata de uma dívida com o próprio Boca Juniors, clube que o atacante jogava antes de chegar ao Vitória. O clube baiano deve valores referentes ao empréstimo de Bou em 2018. Mais uma vez, os valores não foram detalhados.



Em oito partidas pelo Vitória, Walter Bou não marcou nenhum gol.