Vitória prorroga contrato de Cedric até dezembro de 2022

O Vitória renovou o contrato de Cedric, de 23 anos, até dezembro de 2022. A prorrogação foi publicada nesta quinta-feira (15), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O vínculo anterior do jogador, que atua como lateral-direito e volante, ia expirar no fim de maio do ano que vem.

Revelado nas divisões de base do Leão, Cedric é titular do time do técnico Rodrigo Chagas. Na temporada, ele tem 10 jogos realizados com a camisa rubro-negra.

O atleta, porém, é dúvida para o jogo deste sábado (17), às 18h30, contra o Altos, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Ele se machucou durante a derrota por 1x0 para o Doce Mel, pelo Campeonato Baiano, e ficou no departamento médico nesta quinta-feira (15). Na sexta (16), será reavaliado pelo clube.