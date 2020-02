Vitória prorroga promoção e anuncia camisa exclusiva para sócios

Segue a luta do Vitória para conseguir associar o seu torcedor. O clube anunciou nesta segunda-feira (3) uma prorrogação na promoção que oferece até 50% de desconto no pagamento anual do plano Sou Mais Vitória (SMV) Bronze e 30% nos planos Ouro, Rubi e Prata. Além disso, o rubro-negro anunciou o lançamento de uma camisa oficial exclusiva para sócios, que ainda não teve o modelo revelado. A promoção vai até o próximo dia 29 de fevereiro.

Em cards divulgados para a imprensa, o Vitória explicou que para ter o desconto na camisa é necessário que o sócio tenha o mínimo de 12 meses ininterruptos no pagamento anual e também precisa indicar um amigo para se associar ao clube, em ferramente disponibilizada na secretaria virtual do plano de sócios do Leão.

Vitória anunciou criação de camisa oficial exclusiva para sócios (Foto: Divulgação/EC Vitória)

Além de prorrogar a promoção do SMV, o Vitória ampliou a sua oferta: a partir de agora, é possível também fazer o upgrade (migração para uma categoria com preço mais caro). Antes, a ação só dava desconto para novas adesões.

Conforme antecipado na coluna bate-pronto do CORREIO, os números alcançados pelo Vitória no primeiro ciclo da promoção foram abaixo dos esperados pela diretoria rubro-negra: pouco mais de 2 mil novos sócios foram alcançados. A quantidade cresceu de 11.088, no início da promoção, no dia 18 de janeiro, para os 13.141 computados até 21h de ontem, quando o CORREIO checou o contador do site oficial. Longe dos 30 mil que o clube pretende alcançar.