Vitória recebe o Vasco em meio a crise técnica e de bastidores

A espiral de tragédia do Vitória está se repetindo este ano e, em meio a um novo ciclo do turbilhão, o rubro-negro volta a campo neste sábado (7), às 19h30, para enfrentar o Vasco, no Barradão, pela 16ª rodada da Série B.

Em 15º lugar, o time baiano segue sua batalha de luta contra o rebaixamento para a terceira divisão. Uma vitória significa mais uma rodada fora do Z4. Empate ou derrota já é suficiente para fazer o Leão correr risco de entrar na zona, pois Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro estão no encalço, todos com os mesmos 13 pontos do rubro-negro, além do Confiança, com 10 pontos.

O jogo encerra uma semana conturbada na Toca do Leão, informação que ultimamente não soa como novidade. A turbulência da vez foi a demissão de Ramon Menezes após a derrota de 1x0 contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. O clube sequer oficializou a saída e se encontra numa sinuca de bico porque, na prática, foi a segunda demissão de treinador nesta Série B, o que estoura o limite imposto pela CBF.

Na teoria, o Vitória se apega à ideia de que não demitiu Rodrigo Chagas, apenas o retirou do cargo de técnico do time principal e o manteve em outra função não especificada. Na sexta, o treinador, que iniciou a competição pelo clube, emitiu nota alegando que foi demitido e que não vai aceitar o habitual “comum acordo” ao qual clubes das séries A e B têm recorrido para não queimar a cota de demissões.

No olho desse furacão, quem estará na área técnica comandando o time e assinando a súmula é o auxiliar Ricardo Amadeu, o Ricardinho, que deu os treinos nos últimos dois dias e convocou 24 jogadores para o jogo.

Um dos relacionados é o atacante Marcinho, de 26 anos, que chegou por empréstimo do Botafogo. Ele se colocou à disposição para estrear.

“Eu já passei por muita coisa no futebol. Tive momentos bons, venho de momentos que não estava jogando tanto. A gente nunca desaprende de jogar, é uma oportunidade nova que tenho aqui para mostrar tudo que sei, que eu já fiz em outros lugares, com experiência, gols, assistência. Colocar tudo em campo. Temos um time competitivo, com qualidade para a gente sair dessa situação difícil que se encontra hoje”, afirmou o ponta.

Assim como o Leão, Marcinho não vive o seu melhor momento: pelo Glorioso, foram 16 jogos em 2021 e nenhum gol. Busca se reabilitar e ajudar o time a fazer o mesmo.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Marcelo, Mateus Moraes e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro e Eduardo; Pionteck, David e Samuel. Técnico interino: Ricardo Amadeu.

Vasco: Vanderlei; Miranda, Ernando e Leandro Castan; Zeca, Bruno Gomes, Juninho, Marquinhos Gabriel e Léo Jabá; Morato e Cano. Técnico: Lisca.