Vitória reestreia no Nordestão com novo técnico e mudanças no time

A saudade acaba hoje. Após mais de quatro meses, o Vitória voltará a campo às 20h desta quarta-feira (22), quando reestreia na temporada contra o Botafogo-PB, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela Copa do Nordeste, que terá a Bahia como sede única na reta final.

As vibrações da torcida serão emanadas só à distância. Devido à pandemia de coronavírus, a bola vai rolar sem presença de público. Em tempos de isolamento social, o sofá ganha ares de arquibancada. De casa, os rubro-negros verão um Vitória diferente daquele que se apresentou pela última vez em 15 de março, quando goleou o River por 4x1, no Barradão, na 7ª rodada do regional. Todos os setores do time sofreram mudança e contam com jogadores que se recuperaram de lesão durante a pandemia.

Há novidade também na comissão técnica. Antes auxiliar, Bruno Pivetti foi efetivado como treinador após a demissão de Geninho no dia 19 de junho. Apesar de já ter desempenhado a função como interino no Athletico-PR e na Ferroviária-SP, a partida contra o Botafogo-PB será a primeira da carreira dele como técnico efetivo de um time profissional.

No clube desde agosto do ano passado, Pivetti estreia com o apoio de alguns dos líderes do elenco. “Eu tenho para mim que o Bruno vai ser um treinador de grande sucesso, não só pelo talento dele, mas pela pessoa que ele é. Passa tranquilidade. Nós jogadores, principalmente os mais experientes, eu e o Maurício (Ramos, zagueiro), estamos com ele e vamos tentar ajudar o máximo possível para que possa engrenar na carreira dele”, declarou o lateral esquerdo Thiago Carleto.

Mudanças no time

Garçom do Vitória na temporada, com quatro assistências, e autor de um dos gols contra o River, Carleto é um dos sete jogadores que foram titulares contra a equipe piauiense e começarão em campo hoje. Também estão mantidos na defesa o zagueiro João Victor, único titular nos 10 jogos do primeiro trimestre, e o lateral direito Van, que ganhou a disputa com o recém-contratado Léo. Jonathan Bocão e Wellisson corriam por fora.

O setor defensivo terá duas novidades. Titular nos dois últimos jogos antes da paralisação das competições, Lucas Arcanjo devolve as traves a Ronaldo, que está curado de lesão muscular na coxa. O goleiro revelado na Toca ganhou a briga com César, contratado do Coritiba em março. Após cirurgia no joelho, o uruguaio Martín Rodríguez ainda não está à disposição.

Titular nos oito primeiros jogos do Leão, o zagueiro Maurício Ramos também está recuperado de contusão e volta ao time. O volante Jean foi improvisado na vaga dele no último jogo comandado por Geninho.

No meio-campo, a novidade é o retorno de Fernando Neto. Contundido, ele desfalcou o Vitória em quatro partidas. Na companhia de Guilherme Rend e Rodrigo Andrade, Fernando Neto será o principal elo entre defesa e ataque. Gerson Magrão foi o último a fazer essa função e começará no banco.

O ataque rubro-negro deveria ter duas alterações, mas terá apenas uma por ordem médica. Suspenso, Vico foi substituído por Felipe Garcia contra o River. Vice-artilheiro do Vitória na temporada, com três gols, ele retornaria ao time, mas um incômodo no joelho o tirou da partida e, por isso, o companheiro de posição seguirá com a vaga na ponta, assim como Alisson Farias.

A referência na área será Jordy Caicedo. Dono da posição no primeiro trimestre, Léo Ceará está treinando afastado desde o último dia 3 por não ter acertado a renovação do contrato, que acaba em dezembro. Autor de seis gols na Série B do Brasileiro do ano passado, Caicedo não entra em campo há nove meses, desde 15 de novembro de 2019. O equatoriano passou por cirurgia no púbis.

O Vitória vai entrar em campo com Ronaldo, Van, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Rodrigo Andrade e Fernando Neto; Felipe Garcia, Jordy Caicedo e Alisson Farias.

O que precisa?

As novidades em campo e o caráter decisivo do duelo com o Botafogo-PB são atrativos. Válido pela última rodada classificatória do regional, o jogo decide vaga nas quartas de final. Um empate confirma o Vitória na próxima fase sem depender de outro resultado. No entanto, a classificação rubro-negra pode acontecer até com derrota (veja classificação ao fim do texto).

Vice-líder do grupo B, o Leão só será eliminado se perder para o Botafogo-PB e os três concorrentes abaixo dele na tabela - Náutico, Ceará e Santa Cruz - vencerem.

“Toda reestreia depois de um tempo inativo dá aquele friozinho, mas quando a bola rola a gente deixa tudo isso de lado e o único intuito é a vitória. A gente está ansioso, mas acima de tudo estamos preparados”, avisa Carleto.

Ele e os outros 40 jogadores do elenco, incluindo o goleiro Martín Rodríguez e o zagueiro Carlos, que não estão aptos para jogar, iniciaram concentração da Toca do Leão após o treino de ontem pela manhã, conforme recomendação da CBF e da Liga do Nordeste.