Vitória se reapresenta com cabeça em decisão pela Copa do Brasil

A derrota no Ba-Vi precisa ficar para trás, ainda mais que não foi o time principal do Vitória que esteve em campo no clássico de domingo, vencido pelo Bahia por 2x1, no Barradão. Nesta segunda-feira (2), o elenco rubro-negro se reapresentou na Toca do Leão e abriu a semana que será decisiva.

Com seu elenco principal, o Leão enfrentará o Lagarto, de Sergipe, quinta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil. A classificação será decidida em jogo único, com início às 19h15, no Barradão. Quem vencer será adversário do Ceará na terceira fase. Em caso de empate, cobranças de pênaltis definirão a equipe classificada.

Por causa disso, o técnico Geninho colocou todos os jogadores disponíveis para treinar pênaltis no final do treino.

O meia Fernando Neto, com dor na coxa, foi o único titular que não participou da atividade. Maykon Douglas e Gabriel Furtado também continuam no departamento médico.

O time de aspirantes ganhou folga nesta segunda e se reapresenta na terça. O próximo jogo pelo Campeonato Baiano é só no dia 15, contra o Jacuipense, em Riachão do Jacuípe.

Já o elenco principal, depois do Lagarto-SE fará duas partidas pela Copa do Nordeste. Contra o ABC, domingo (8), em Natal, e contra o River, dia 14, no Barradão.