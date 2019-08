Vitória se reapresenta com três jogadores voltando de lesão

A fase na Toca do Leão já é de recuperação na tabela. Depois de vencer duas partidas seguidas - 2x0 sobre o Paraná, em casa, e 1x0 sobre o CRB, fora - o Vitória deixou a zona de rebaixamento da Série B depois de 12 rodadas.

Aos poucos, a recuperação vai se estendendo aos gramados. No treino desta segunda-feira (19), o primeiro após o triunfo em Maceió, o técnico Carlos Amadeu recebeu três reforços que se recuperam de lesão.

O volante Rodrigo Andrade e os atacantes Felipe Garcia e Caíque Souza treinaram em campo com os reservas na atividade de reapresentação do elenco. O treino teve movimentação coordenada, exercícios de finalização e um mini-jogo de 7x7.

A participação dos três no duelo com o América-MG, na quarta-feira (21), às 19h15, no entanto, ainda é improvável. Os atletas participaram da atividade sob observação dos preparadores físicos, já que ainda não estão totalmente recuperados.

Caíque Souza e Felipe Garcia tiveram lesões musculares. O primeiro não joga desde a segunda rodada da Série B, quando o Vitória bateu o Vila Nova por 2x1. O outro não joga desde o empate em 1x1 com o Atlético-GO, pela 5ª rodada.

Rodrigo Andrade também teve como última partida o empate com o Atlético-GO. Segundo a assessoria de comunicação do rubro-negro, ele teve uma lesão muscular e vinha também aprimorando a preparação física.

O lateral esquerdo Chiquinho e o meia Nickson, lesionados, deram sequência ao tratamento. Eles estão fora do duelo com o Coelho.

Os titulares que enfrentaram o CRB realizaram uma atividade regenerativa de hidroginástica. O rubro-negro só terá uma atividade com todos os atletas para preparar a equipe que enfrenta o América-MG. Será nesta terça-feira (20), pela manhã.