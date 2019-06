Vitória só venceu uma de 13 partidas fora de casa em 2019

Um dos maiores inventores da história da humanidade, o americano Thomas Edison, refletiu um dia sobre a força de não desistir dos objetivos. “O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez”. A frase, simples e sem os engendramentos que lhe foram peculiares durante os 84 anos de vida, encaixa bem com a missão do Vitória até a parada para a Copa América.

Os dois próximos compromissos do Leão na Série B são longe da Toca. Primeiro pega o Sport, no sábado (8), às 20h30, na Ilha do Retiro. Depois, pela 8ª rodada, o rival será o Oeste, na Arena Barueri, na terça-feira (11). Se as atuações e resultados do rubro-negro no Barradão não têm sido nada animadores, fora de casa o retrospecto também está longe de empolgar o torcedor.

Se tentarem mais uma vez e conseguirem cumprir a meta de trazer os três pontos de Recife, os comandados do técnico Osmar Loss vão garantir o segundo triunfo do rubro-negro jogando na casa do adversário no ano de 2019. Até agora, foram realizadas 13 partidas longe da Toca do Leão. O triunfo solitário foi contra o Jacobina, por 2x1.

Caso você não lembre direito do confronto, o jogo valeu pela 2ª rodada do Campeonato Baiano, no dia 27 de janeiro, com dois gols de Edcarlos, zagueiro que foi afastado do grupo principal pela nova diretoria. Vale ressaltar que o Jacobina terminou em 9º lugar na tabela, somente à frente do Jequié, que foi rebaixado no estadual.

De lá pra cá, o rubro-negro fez 11 partidas como visitante, pois até ali já havia empatado contra o CSA por 1x1, pela Copa do Nordeste. Foram sete empates e quatro derrotas, sendo uma pela Copa do Brasil (2x0 para o Moto Club-MA); uma goleada pelo torneio regional (4x0 para o Fortaleza); e outras duas pela Série B. Na estreia, 3x1 para o Botafogo-SP, de virada. Depois outra derrota de virada, desta vez para o Guarani, por 3x2. Para quebrar esse jejum superior a quatro meses sem vencer fora de casa, o Leão precisa de foco na frase do gringo: tentar mais uma vez.