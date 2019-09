Vitória somou só três pontos em sequência contra três times do Z4

O Vitória vive uma situação delicada na Série B. Após a derrota por 2x0 para o São Bento na noite desta terça-feira (17), o Leão ficará na expectativa até sábado (21) para saber se retonará ao zona de rebaixamento.

O rubro-negro aparece em 15º lugar, com 24 pontos. Criciúma, 18º com 23 pontos, Guarani (19º) e Figueirense (20º), ambos com 22, ainda podem ultrapassá-lo até o final desta 23ª rodada.

O Leão não pontua há dois jogos. A equipe teve uma sequência de três partidas contra adversários que estavam no Z4 da competição. De nove pontos possíveis, somou apenas três, ao vencer o Vila Nova por 2x0, no dia 3.

Depois, perdeu para Guarani e São Bento. Com um detalhe perverso: tanto o Bugre como o time de Sorocaba entraram em campo para enfrentar o Leão como lanternas da Série B.

Com isso, o rubro-negro fica sem somar pontos diante de dois adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Pelo primeiro turno, a equipe também havia perdido para o Guarani (3x2 em Campinas) e para o São Bento (3x1 no Barradão).

A sequência agora é contra três times que estão no G4 da competição. Na terça-feira (24) enfrenta o Atlético-GO na Fonte Nova, às 21h30. Depois, visita o Bragantino no dia 29 e volta a Salvador para enfrentar o Sport no dia 3 de outubro.

No primeiro turno, o rubro-negro perdeu para o Bragantino (2x0 no Barradão) e para o Sport (3x1 na Ilha do Retiro). O Leão só somou pontos diante do Atlético-GO, com um empate em 1x1 em Goiânia. Todos sob comando do treinador Osmar Loss, que estreou justamente contra o time goiano.