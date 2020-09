Vitória Strada fala de sexualidade e casório com Marcella Rica

Vitória Strada, a Kyra de "Salve-se quem puder", falou sobre a sexualidade ao conversar com seguidores durante uma transmissão ao vivo no Instagram.

Ao ser perguntada por um seguidor se ela se considera lésbica ou bissexual, Vitória, que atualmente namora a atriz Marcella Rica, disse ser bi.

"Me considero bi. Porque tudo o que eu vivi antes de conhecer a Ma foi verdadeiro, foi real, foi de verdade. Foi intenso também. Então, me considero bi".

Vitória foi questionada se ela pensa em se casar com Marcella:

"Penso, sim".

Atriz da Globo fala sobre namoro com mulher: 'me surpreendeu com esse amor'

Uma seguidora se assumiu gay, mas disse que tem medo de contar para a mãe e pediu conselho à atriz:

"O que posso contar da minha experiência é que sempre me dei muito bem com a minha mãe. Ela sempre foi minha grande amiga. Então, acho que, quando é tudo contado e explicado com amor, fica muito mais fácil", disse.