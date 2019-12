Vitória Strada vive romance com a atriz Marcella Rica há 8 meses

A atriz Vitória Strada, 23 anos, que protagonizou Espelho da Vida, da Globo, está namorando há oito meses a também atriz Marcella Rica, 28, que esteve na edição 2018 do "PopStar". Vitória, que voltará ao ar em"Salve-se Quem Puder, próxima novela das 19h, foi apresentada a Marcella pela amiga Anna Rita Cerqueira, com quem Strada trabalhou na trama das 18h. O namoro, segundo o jornal O Dia, teria começado em fevereiro.

Em julho, as atrizes foram fotografadas juntas durante um passeio por Ipanema. No mês seguinte as atrizes viajaram juntas para a Disney em agosto. Ainda segundo a nota, Strada estava solteira havia dois anos. Durante a trama global, Vitória Strada foi apontada como affair de João Vicente de Castro, com quem vivia par romântico.

Vitória se declarou nas redes sociais para Marcella ao comemorarem aniversário. "Que os anos passem e a gente continue comemorando nossos aniversários juntinhas. Obrigada por tudo, você merece o mundo! Que sorte a minha ter você no meu coração", declarou Vitória em sua conta no Instagram.

Nas redes sociais, Vitória ganhou apoio dos fãs, que vibraram ao saber do casal. 'Lindas', escreveu uma seguidora.