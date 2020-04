Vitória tem 8º melhor aproveitamento entre os clubes da Série B

Os campeonatos de futebol estão paralisados em todo o Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus. Ainda não está definido quando os torneios serão retomados e nem dá para saber como será a performance dos times quando voltarem a campo, mas é possível analisar o que eles fizeram no começo desta temporada. Um levantamento feito pelo CORREIO mostra o desempenho de todas as equipes que disputarão a Série B em 2020.

No topo do ranking está o Cuiabá, com 77,8% de aproveitamento. Apesar do bom desempenho, a equipe do Mato Grosso foi a que menos entrou em campo este ano, seis vezes, assim como o Sampaio Corrêa, que aparece em 7º lugar, com 55,6% de aproveitamento.

Já o Confiança, vice-líder no levantamento com 73,3% de aproveitamento, disputou 15 jogos. Estreante na Série B, o Cruzeiro teve muitos tropeços e aparece na segunda metade do ranking, em 13º lugar. O time com pior desempenho é o Botafogo-SP, com apenas 26,7% de aproveitamento na temporada.

Único representante baiano na Série B, o Vitória aparece na 8ª posição no ranking. O rubro-negro está disputando três competições. No primeiro trimestre do ano, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste ficaram sob responsabilidade do elenco principal, comandado pelo técnico Geninho. No Campeonato Baiano, o Leão foi representado pelo agora extinto time de aspirantes, treinado pelo já demitido Agnaldo Liz.

O projeto do estadual foi desfeito após a paralisação do campeonato, consequência da pandemia. No total, foram 17 partidas disputadas: sete vitórias, sete empates e três derrotas, o que equivale a um aproveitamento de 54,9%.

Geninho comandou 10 jogos. Foram três pela Copa do Brasil, na qual o time empatou com o Imperatriz na primeira fase, venceu o Lagarto na segunda e perdeu para o Ceará no jogo de ida na terceira. A vaga na quarta fase do torneio segue em aberto e será definida no jogo de volta, ainda sem data definida.

Pela Copa do Nordeste, foram disputadas sete partidas: três vitórias e quatro empates. O rubro-negro é o segundo colocado do Grupo B do regional. Tem os mesmos 13 pontos do Confiança, mas perde para a equipe sergipana no número de triunfos (4 a 3). Ainda não está garantido nas quartas de final.

Considerando só o elenco principal, o aproveitamento no ano é de 56,7%, o que deixaria o Vitória na 6ª posição no ranking.

No estadual, sob o comando de Agnaldo Liz, o Leão entrou em campo sete vezes. Venceu três jogos, empatou dois e perdeu outros dois - ficaram duas rodadas da fase de classificação pendentes. O aproveitamento é de 52,4%, o que, separadamente, faria o Leão cair para o 11º lugar no ranking de desempenho entre os 20 clubes que vão disputar a Série B. No entanto, esse elenco era formado por jogadores aspirantes, que não estão no primeiro plano para disputar a competição nacional. Com o fim do projeto, alguns serão incorporados ao grupo comandado por Geninho.

Confira a seguir como se saiu cada um dos outros 19 times até a paralisação dos campenatos no Brasil.

CUIABÁ

Único representante do Mato Grosso na Série B, o Cuiabá é o time com melhor aproveitamento entre os 20 que disputarão a divisão de acesso em 2020. A equipe entrou em campo este ano apenas nove vezes, pelo Campeonato Mato-Grossense. Comemorou seis vitórias, empatou três partidas e não perdeu nenhuma. Com isso, alcançou um aproveitamento de 77,8%. Líder da fase classificatória do estadual, se garantiu nas quartas de final da competição.

CONFIANÇA

A segunda posição do ranking é do Confiança. Líder do Grupo B da Copa do Nordeste, o time de Sergipe garantiu classificação às quartas de final do regional antes mesmo da fase classificatória chegar ao fim. No campeonato estadual, também vai bem, já que lidera o quadrangular final. Juntando as duas competições, o Confiança fez 15 partidas nesta temporada: 10 vitórias, três empates, duas derrotas e 73,3% de aproveitamento.

AMÉRICA-MG

O América-MG está brigando com a Ferroviária-SP por vaga na quarta fase da Copa do Brasil e lidera o Campeonato Mineiro. O aproveitamento de 72,2% é fruto de sete triunfos e cinco empates. Após 12 jogos, o time está invicto no ano.

FIGUEIRENSE

A equipe catarinense está classificada às quartas de final do estadual e, na terceira fase da Copa do Brasil, briga com o Fluminense para seguir na disputa. Após 12 partidas, obteve sete vitórias, três empates e duas derrotas. O aproveitamento é de 66,7%.

OPERÁRIO-PR

O Operário-PR foi eliminado pelo América-MG na segunda fase da Copa do Brasil e se concentra na disputa do Campeonato Paranaense. Em 4º lugar, atrás de Coritiba, Cascavel e Athletico-PR, a equipe se classificou às quartas de final do estadual. O aproveitamento de 59% é referente a 13 jogos, com sete triunfos, dois empates e quatro derrotas em 2020.

CRB

A equipe alagoana está disputando três competições. Classificou-se às semifinais do campeonato estadual, mas tem chances remotas de disputar as quartas de final da Copa do Nordeste. Em 6º lugar no Grupo A do torneio regional, precisa vencer o jogo contra o Ceará na última rodada da fase classificatória e torcer por tropeços de ABC e Sport. O CRB está disputando vaga na quarta fase da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Em 15 jogos, festejou sete vitórias. Também empatou quatro vezes e perdeu outras quatro. O aproveitamento é de 55,6%.

SAMPAIO CORRÊA

Eliminado pelo Águia Negra na primeira fase da Copa do Brasil, o time maranhense é o vice-líder do estadual, com 10 pontos, atrás do Moto Club, que soma 16. A uma rodada para o fim da primeira fase da competição, está garantido na segunda fase, mas ainda não nas semifinais. A equipe tem os mesmos 55,6% de aproveitamento que o CRB e, assim como o Cuiabá, só entrou em campo seis vezes na temporada: três vitórias, um empate e duas derrotas.

GUARANI

Nos três primeiros meses do ano, o Guarani só disputou uma competição e teve aproveitamento de 53,3%. A equipe é a 2ª colocada do Grupo D do Campeonato Paulista. Com 16 pontos, está atrás do Bragantino, que soma 17, e à frente de Corinthians e Ferroviária, que têm 11 cada. O Bugre disputou 10 jogos, venceu quatro, empatou quatro e perdeu dois.

NÁUTICO

Eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Botafogo, o Náutico ainda está vivo em duas competições. O Timbu não conseguiu vaga nas semifinais da primeira fase do Campeonato Pernambucano, mas está classificado para a segunda fase do estadual. Na Copa do Nordeste, a equipe é a 3ª colocada do Grupo B, atrás de Confiança e Vitória, e ainda não se garantiu nas quartas de final do regional. Este ano, disputou 17 jogos: sete triunfos, seis empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 52,9%.

AVAÍ

Após perder a Recopa Catarinense para o Brusque, o Avaí também lamentou a eliminação para a Ferroviária-SP na primeira fase da Copa do Brasil. No Campeonato Catarinense, a equipe se classificou às quartas de final na liderança. O aproveitamento na temporada até aqui é de 51,5% após 11 jogos: cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas.

PARANÁ

O Paraná não teve atuação de destaque no estadual. Em 8º lugar na fase classificatória, o time ficou com a última vaga das quartas de final. O tricolor paranaense disputa vaga na quarta fase da Copa do Brasil com o Botafogo. Após 14 jogos, cinco triunfos, quatro empates e cinco derrotas, o Paraná tem um aproveitamento no ano de 45,2%.

CRUZEIRO

Integrante pela primeira vez da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não teve um bom começo de temporada. Em 12 jogos, a Raposa apresentou um aproveitamento de 44,4%. Foram quatro triunfos, quatro empates e também quatro derrotas. O time está brigando por vaga na quarta fase da Copa do Brasil com o CRB. Na primeira fase do Campeonato Mineiro, é apenas o 5º colocado.

CHAPECOENSE

Eliminada na segunda fase da Copa do Brasil nos pênaltis pelo São José-RS, a Chapecoense ficou com a última vaga das quartas de final do Campeonato Catarinense ao se classificar em 8º lugar. O time de Chapecó entrou em campo 11 vezes nesta temporada. Venceu três partidas, empatou cinco e perdeu três. O aproveitamento é de 42,4%.

BRASIL DE PELOTAS

O Brasil de Pelotas não estava indo bem no segundo turno do Campeonato Gaúcho e amargava a lanterna do Grupo B, mas está na terceira fase da Copa do Brasil e briga contra o Brusque para se manter no torneio nacional. O time fez 11 jogos no começo deste ano. Venceu três vezes, empatou três e perdeu cinco. O aproveitamento é de apenas 36,4%.

PONTE PRETA

A Macaca briga contra o Afogados-PE por vaga na quarta fase da Copa do Brasil, mas não estava indo bem no Campeonato Paulista e amarga a lanterna do Grupo A. O time entrou em campo 13 vezes na temporada. Comemorou quatro triunfos, empatou duas vezes e lamentou sete derrotas. Por isso, o aproveitamento é de 35,9%.

CSA

A equipe alagoana tem 35,6% de aproveitamento em 2020. Em 13 jogos, venceu quatro vezes, empatou duas e perdeu sete. Apesar de ter se classificado às semifinais do estadual, o CSA foi mal nas duas outras competições que disputou no começo deste ano. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória-ES e, na lanterna da Copa do Nordeste, não tem chance de se classificar às quartas de final do regional.

OESTE

O Oeste está com um aproveitamento de apenas 33,3% em 2020. Eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Ceará, o time é o segundo colocado do Grupo A do Campeonato Paulista, atrás do Santos. No total, foram 12 partidas jogadas este ano: três vitórias, outros três empates e seis derrotas.

JUVENTUDE

Apesar de estar brigando contra o América-RN por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil, o Juventude tem o segundo pior aproveitamento entre os 20 clubes que irão disputar a Série B: apenas 27,3%. O time só conseguiu um triunfo no ano, empatou seis vezes e amargou quatro derrotas. O Juventude terminou o primeiro turno do Campeonato Gaúcho em 3º lugar do Grupo A, atrás de Internacional e Ypiranga, e não conseguiu se classificar à semifinal. No segundo turno, está na 4º colocação do grupo, atrás de Internacional, Novo Hamburgo e Pelotas.

BOTAFOGO-SP

Na lanterna do ranking, o Botafogo-SP é dono do pior desempenho de 2020 entre os times que estarão na segunda divisão do Brasileiro de 2020. Só disputou um torneio, o Campeonato Paulista, e tem aproveitamento de apenas 26,7%. Foram 10 jogos no estadual: duas vitórias, dois empates e seis derrotas. É o lanterna do Grupo B, atrás de Santo André, Palmeiras e Novorizontino.

Ranking de aproveitamento dos clubes da Série B em 2020:

1) Cuiabá - 77,8%

2) Confiança - 73,3%

3) América-MG - 72,2%

4) Figueirense - 66,7%

5) Operário-PR - 59%

6) CRB - 55,6%

7) Sampaio Corrêa - 55,6%

8) Vitória - 54,9%

9) Guarani-SP - 53,3%

10) Náutico - 52,9%

11) Avaí - 51,5%

12) Paraná - 45,2%

13) Cruzeiro - 44,4%

14) Chapecoense - 42,4%

15) Brasil de Pelotas - 36,4%

16) Ponte Preta - 35,9%

17) CSA - 35,6%

18) Oeste-SP - 33,3%

19) Juventude-RS - 27,3%

20) Botafogo-SP - 26,7%