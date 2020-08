Vitória tem apenas mais um treino antes da estreia na Série B

Está chegando a hora da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro e o técnico Bruno Pivetti tem apenas mais um treinamento antes de encarar o Sampaio Corrêa, sábado (8), às 19h, no Barradão. O ajuste final será feito na manhã de sexta-feira (7), na Toca do Leão. Nesta quinta-feira (6), o comandante rubro-negro fez um trabalho tático em campo reduzido e também treinou bola parada ofensiva e defensivas em cobranças de escanteios e faltas próximas da área.

Bruno Pivetti tem três desfalques para partida contra o Sampaio Corrêa. O lateral direito titular Van está machucado e vetado pelos médicos, assim como Léo, substituto imediato da posição. Com isso, Jonathan Bocão assumirá a vaga e Wellisson ficará como opção no banco de reservas.

A defesa tem outra baixa. O zagueiro e capitão Maurício Ramos está lesionado na panturrilha e não enfrenta a equipe maranhense. John e Nuno são as opções de zagueiros canhotos dispníveis. Bruno Pivetti ainda não definiu quem jogará ao lado de João Victor contra o Sampaio Corrêa.