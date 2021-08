Vitória tem tabu de oito anos para quebrar contra o Náutico

Depois de bater o Guarani no Barradão, na estreia do returno, o Vitória agora mira realizar dois feitos que ainda não conseguiu na atual edição da Série B: ganhar a segunda partida seguida e vencer fora de casa. Só que, para acabar com os tabus no próximo jogo, o time terá que dar fim também a um longo jejum diante do Náutico, adversário de domingo (29), às 16h, no estádio dos Aflitos, no Recife.

O Leão não vence o Timbu desde 2013. Neste período houve seis partidas, entre Série B e Copa do Nordeste, com três empates e três derrotas. A mais recente, em junho, quando o Náutico saiu de Salvador com o triunfo por 1x0, gol de Jean Carlos, resultado que derrubou o técnico Rodrigo Chagas do comando rubro-negro.

A última vitória sobre o time pernambucano aconteceu pela Série A, quando o Vitória ganhou por 2x1, de virada, em casa. Após Hugo abrir o placar, Dinei marcou duas vezes e garantiu o resultado. O atacante do Leão, aliás, faz parte do atual elenco, mas está lesionado e não joga mais nesta temporada.

Coincidentemente, a partida realizada há oito anos também foi válida pela 21ª rodada, como será a do próximo fim de semana. Em 2013, no primeiro turno, o Vitória já tinha vencido o Náutico, por 3x0, fora de casa. O Leão fez grande campanha naquela edição da Série A e terminou na 5ª colocação.

A situação é bem diferente da atual. Se naquela época a briga era por uma vaga na Libertadores, agora é para não cair à Série C. O rubro-negro ocupa a zona de rebaixamento da segunda divisão, em 18º lugar, com 19 pontos.

Retrospecto geral

O histórico geral do confronto entre Vitória e Náutico tem 37 partidas oficiais, com ligeira vantagem dos pernambucanos: 15 triunfos, contra 14 do rubro-negro. Oito duelos terminaram empatados.

Em um recorte somente pela Série B, o Náutico também aparece na frente. Venceu quatro dos oito jogos disputados pela competição, e o Leão levou apenas um, em 2011, no Barradão. Houve ainda três empates.

Voltar a vencer o Náutico seria um alívio, mas não é o suficiente para tirar o rubro-negro do Z4. Isso porque o Vila Nova, que está na 16ª colocação, já jogou na rodada, ganhou e chegou aos 22 pontos. É a mesma quantidade de pontos que o Leão pode alcançar, só que perderia no número de vitórias – o clube goiano tem cinco, enquanto o baiano iria para o quarto.