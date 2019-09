Vitória terá DM vazio e contratados para enfrentar o Guarani

Contra o Guarani, no próximo sábado (14), Carlos Amadeu terá um privilégio que nenhum outro dos técnicos rubro-negros teve nesta Série B. O comandante contará com um elenco completo e, além disso, reforçado.

Trata-se da melhor notícia para um time que vem em ascensão. Amadeu completou um mês de Toca do Leão na última sexta-feira (6), e segue invicto desde então. São sete jogos, com três vitórias e quatro empates.

O rubro-negro venceu o Vila Nova fora de casa na última terça-feira (3) com três desfalques. O goleiro Martín Rodríguez, com um corte no joelho esquerdo, o lateral direito Van e o meia Ruy, ambos com lesão muscular.

Com 11 dias para treinar entre a última partida e a do Guarani, a tendência é que todos eles estejam à disposição de Amadeu para o duelo de sábado. Ruy, inclusive, já esteve em campo normalmente no treino técnico da última sexta-feira.

No mesmo treino o goleiro Martín Rodríguez treinou com o preparador de goleiros, já demonstrando segurança no joelho esquerdo, e o lateral Van iniciou o processo de transição física.

Depois daquela atividade de sexta-feira, o elenco recebeu folga durante o final de semana e se reapresentará na manhã de segunda-feira (9).

REFORÇADO

​​​​A provável volta de Rodríguez, Van e Ruy não é a única boa notícia para Amadeu. Na última sexta apresentaram-se na Toca do Leão mais dois reforços.

São eles o zagueiro João Victor, que veio do Santa Cruz, e o atacante Negueba, que defendia o Globo-RN. Os dois estavam disputando a Série C do Brasileiro.

A dupla de reforços deve ser regularizada junto à CBF ainda no início desta semana, e assim engrossarão a lista de reforços de Amadeu.

Ambos estão em pleno ritmo, tendo entrado em campo pela última vez no dia 28 de agosto. João Victor enfrentou o Náutico pela última rodada da Série C e Negueba enfrentou o ABC. Eles foram titulares dos seus respectivos jogos.

Ao longo das últimas rodadas o comandante já vinha recebendo reforços saídos do departamento médico. O volante Rodrigo Andrade, por exemplo, voltou a ser relacionado contra o América-MG, pela 17ª rodada, depois de ficar afastado três meses melhorando o condicionamento físico.

O atacante Felipe Garcia é outro que voltou a ser relacionado após três meses. Ele sofreu uma lesão muscular contra o Atlético-MG, no dia 26 de maio, pela 5ª rodada.

O zagueiro Zé Ivaldo também foi liberado pelo departamento médico depois de se recuperar de um edema ósseo, mas ainda não foi relacionado por Amadeu por estar aquém do condicionamento físico. Na quinta-feira ele jogou pelo sub-23 do Leão para adquirir ritmo.

Se a previsão otimista for concretizada, apenas os jogadores com lesões mais sérias, como os atacantes Ruan Levine e Caíque Souza, ficarão no departamento médico. Caíque precisa de mais algumas semanas, e Ruan só voltará em 2020.