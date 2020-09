Vitória terá dois jogos seguidos fora; veja tabela do 1° turno

O Vitória é o segundo melhor mandante na Série B, empatado com o Paraná. Os dois times conquistaram 10 dos 12 pontos possíveis em suas respectivas arenas, com três triunfos e um empate, cada - aproveitamento de 83,3%. Só aparecem atrás no quesito da Chapecoense, que ganhou as quatro partidas que fez na Arena Condá (100%).

O Leão, porém, terá uma missão e tanto para cumprir agora: dois jogos seguidos longe do Barradão. Primeiro, vai até Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão. O duelo, válido pela 9ª rodada, será nesta sexta-feira (11), às 21h30.

Depois, o rubro-negro viaja até Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para encarar o Juventude. O confronto, aliás, estava marcado para acontecer só no dia 19, mas foi antecipado pela CBF para conciliar a tabela dos gaúchos na Copa do Brasil. Assim, ocorrerá na segunda-feira (14), às 20h, no estádio Alfredo Jaconi.

O Vitória não tem sido um bom visitante. Até o fim da rodada 8, faturou apenas 3 pontos dos 12 possíveis, um aproveitamento de 25%. Foram três empates - com Figueirense, Ponte Preta e CRB - e uma derrota, para o Confiança. Agora, terá duas chances de melhorar a estatística até voltar ao Barradão, no dia 26 de setembro. Veja a tabela do rubro-negro no primeiro turno: