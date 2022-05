Vitória terá Foguinho, Dinei e Ewerton Páscoa contra o Campinense

O Vitória terá novidades no jogo contra o Campinense, que será realizado sábado (28), a partir das 17h, em Campina Grande (PB). Após encerrar a preparação com um treino na Toca do Leão nesta sexta, o técnico Fabiano Soares incluiu o zagueiro Ewerton Páscoa, o meia Foguinho e o atacante Dinei entre os 20 jogadores que viajaram para a Paraíba.

Embora Fabiano não tenha antecipado a escalação, a tendência é que o trio comece a partida no banco de reservas. Foguinho chegou ao clube quarta-feira, contratado da Chapecoense; Páscoa retorna de lesão e não atua desde 24 de abril, na derrota para o Ypiranga-RS por 2x1; e Dinei volta a ser relacionado após algumas partidas sem ir sequer para o banco de reservas.

O time titular necessariamente terá três novidades em relação à escalação inicial contra o Confiança, jogo em que o Leão venceu por 3x0 e com isso saiu da zona de rebaixamento. Alan Santos, que jogou na zaga, está machucado, assim como o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni. Já o meia Eduardo está suspenso.

Mateus Moraes surge como opção para formar a dupla de zaga ao lado de Marco Antônio, apesar da concorrência de Ewerton Páscoa. Na esquerda, é certo o nome de Sánchez. E para o lugar de Eduardo há alternativas como os atacantes Luidy, Alisson Santos e Jefferson Renan ou o volante João Pedro, a depender da estratégia que Fabiano Soares adote fora de casa, no estádio Amigão.