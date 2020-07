Vitória terá 'maratona' de jogos decisivos no retorno do futebol

A temporada 2020 recomeçará para o Vitória com altas doses de emoção. Depois de quatro meses sem jogos por causa da pandemia de coronavírus, o calendário rubro-negro será intenso.

No final deste mês, o Leão vai brigar por vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste e nas semifinais do Campeonato Baiano. Em agosto, é hora de afiar as garras para iniciar a longa caminhada em busca do acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e também tentar carimbar o passaporte para a quarta fase da Copa do Brasil.

“Temos a consciência de que o ritmo vai ser bem pesado devido ao aperto do calendário. Não poderia ser diferente em função de toda a crise que vivenciamos nos últimos meses, mas acreditamos que temos condições de sermos competitivos em todas as competições”, projetou o técnico Bruno Pivetti.

Antes auxiliar técnico, Pivetti foi efetivado como treinador há 20 dias, após a demissão de Geninho. A estreia à beira das quatro linhas será em um jogo decisivo. Para se garantir nas quartas de final da Copa do Nordeste sem depender de nenhum outro resultado, o Vitória não pode perder o confronto com o Botafogo-PB, na última rodada da fase classificatória do regional. O jogo será no dia 22, às 20h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Com os mesmos 13 pontos do Confiança, porém com um triunfo a menos (4 contra 3), o Vitória é o segundo colocado do Grupo B. Náutico e Ceará, ambos com 11 pontos, aparecem em 3º e 4º lugar, respectivamente. Os quatro primeiros colocados de cada grupo garantem vaga nas quartas de final e todos já estariam confirmados na próxima fase se não fosse pelo Santa Cruz, que com 10 pontos ainda pode tirar a vaga de qualquer um deles. O empate garante presença do Leão.

O Vitória recomeçou os treinamentos na Toca no dia 17 de junho, após a Prefeitura de Salvador autorizar a reabertura dos clubes de futebol profissional. Apesar do curto tempo de treinamento, Pivetti avalia que o time está pronto para fazer boas exibições no retorno das competições.

“O time já tem uma espinha dorsal interessante. Esse período de treinamento foi fundamental para ajustarmos alguns pontos, principalmente em relação à parte tática. Acredito que a equipe tem as melhores condições para estrear bem”.

Confiante, o treinador pontua que o torcedor já poderá ver melhorias com relação ao que foi apresentado pelo time no primeiro trimestre do ano. Até março, a equipe principal do Vitória entrou em campo 10 vezes, entre Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Foram quatro triunfos, cinco empates e apenas uma derrota. O aproveitamento foi de 56,7%.

Ao contrário do que aconteceu no primeiro trimestre, quando o Vitória era representado no Baiano pelo já extinto time de aspirantes, todos os torneios serão disputados pelo elenco principal. “Temos um grupo muito forte, qualificado, temos plena convicção que podemos ser competitivos em todas as competições que disputamos. O grupo do Vitória é um só e a equipe que estiver em campo, independentemente do campeonato, vai estar bem preparada”, garante Bruno Pivetti.

O comandante, no entanto, sinaliza que poderá haver rodízio por causa do grande número de competições. “Como nós temos uma espinha dorsal sólida, obviamente vamos pautar o nosso planejamento jogo a jogo e direcionar a escalação do melhor possível para aquele momento”, explicou.

O Vitória realmente precisará ser competitivo. Assim como no regional, o time também vai brigar por vaga na próxima fase do Baiano. Ainda restam duas rodadas da fase classificatória. Nelas, o time de Pivetti vai encarar Bahia de Feira e Doce Mel. Com 11 pontos, o Leão está em 4º lugar e precisa pelo menos se manter nele, já que apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais.

Na Copa do Brasil, o duelo com o Ceará também é decisivo. Como perdeu o jogo de ida por 1x0, no estádio Castelão, em Fortaleza, o rubro-negro precisa vencer a partida de volta, no Barradão, por no mínimo dois gols de diferença para se classificar à quarta fase. A vaga será disputada nos pênaltis em caso de qualquer triunfo do Vitória por um gol de diferença. O reencontro ainda não tem data confirmada, mas o torneio nacional voltará a ser disputado a partir de 26 de agosto.

O primeiro desafio do Vitória rumo ao acesso à Série A será em casa, contra o Sampaio Corrêa. A partida ainda não tem data marcada, mas a Série B começará a ser disputada em 8 de agosto.