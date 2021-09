Vitória terá pelo menos duas mudanças contra o Coritiba

O torcedor rubro-negro vai ver um Vitória diferente diante do Coritiba. O técnico Wagner Lopes será obrigado a mexer em dois setores do time que será mandado a campo na quarta-feira (22), às 19h, no Barradão. Para o jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro, o meio-campo e o ataque terão novas peças, já que o volante Pablo Siles e o centroavante Samuel levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

João Pedro e Gabriel Bispo são os mais cotados para assumirem a vaga na meiuca. Recuperado de lesão, Guilherme Rend já treina normalmente com todo o grupo, mas ainda não apresenta a melhor forma física. Para o ataque, Eron é a opção mais provável, já que entrou no decorrer de três dos sete jogos comandados por Wagner Lopes. Samuel Granada também faz a função, mas não foi relacionado nenhuma vez pelo treinador.

Apesar dos desfalques, Wagner Lopes terá dois retornos diante do Coritiba. Dupla de zaga titular, Wallace e Mateus Moraes voltam ao time após cumprirem suspensão. Eles desfalcaram o Leão no empate sem gols com o Brusque, na útima sexta-feira (17).

O comandante rubro-negro fez ajustes táticos no time no treino desta segunda-feira (20), o penúltimo antes do jogo contra o Coxa. Wagner Lopes trabalhou marcação, contra-ataques e, principalmente, bola parada. No final da atividade, Marcinho, Bruno Oliveira e Roberto aprimoraram a pontaria em cobrança de faltas.

Em 17º lugar, com 24 pontos, o Vitória luta para deixar a zona de rebaixamento. Já o Coritiba vive situação inversa. Dona de 48 pontos, a equipe paranaense lidera a Série B.