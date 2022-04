Vitória terá quatro mudanças contra o Remo na estreia da Série C; Jadson está fora

Nada de repeteco. Geninho vai fazer mudanças no Vitória para a estreia na Série C do Brasileiro. Por opção ou obrigação, o técnico fará quatro alterações diante do Remo, sábado (9), às 17h, no estádio Baenão, em Belém.

O lateral esquerdo Salomão, o zagueiro Carlos e o volante João Pedro não começaram entre os onze no triunfo por 2x0 contra o Glória-RS, que garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, mas terão a oportunidade de mostrar serviço desde o apito inicial no primeiro duelo da divisão de acesso.

A partida contra a equipe gaúcha marcou a estreia de Geninho no comando do Vitória, após Dado Cavalcanti ser demitido em consequência da eliminação no Campeonato Baiano. Na ocasião, o técnico implantou o esquema com três zagueiros.

Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes fizeram a proteção do gol rubro-negro diante do Glória-RS. Como o primeiro se transferiu para o Vila Nova e já não faz mais parte do elenco, o prata da casa Carlos ganhou a chance de ser titular pela primeira vez na temporada.

Duas mudanças serão por opção de Geninho. Afastado por ter contraído covid-19, João Pedro ficou fora do time na estreia de Geninho e viu Alan Santos ser escalado na posição. Recuperado, o volante voltará a vestir a camisa de titular, como aconteceu durante os três primeiros meses da temporada.

Na lateral esquerda, Salomão terá a primeira oportunidade com Geninho. Diante do Glória-RS, o treinador optou por escalar o lateral direito Iury improvisado. Dessa vez, dará chance ao único jogador de ofício da posição à disposição. Titular no começo do ano, Vicente se lesionou e está fora dos planos da Série C. Recém-contratado, Guilherme Lazaroni foi vetado por apresentar dor muscular.

A quarta mudança é por obrigação. Jadson passou a semana inteira com incômodo na lombar, chegou a ser poupado de parte de um dos treinamentos e nesta quinta-feira (7) foi vetado pelos médicos. O camisa 10 e capitão do time não vai viajar com a delegação rubro-negra para Belém. Uma das opções de Geninho para suprir a ausência do meia é manter o volante Alan Santos no time e avançar Eduardo, que passaria a ser o principal armador do time.

O Vitória deve jogar diante do Remo com Lucas Arcanjo, Carlos, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Alemão, João Pedro, Alan Santos, Eduardo e Salomão; Roberto e Dinei.