Vitória terá sequência contra rivais diretos nas próximas rodadas

Restam 10 jogos para o fim da Série B do Brasileiro e todos eles terão clima de decisão para o Vitória, mas a sequência que está por vir tem uma dose extra de dramaticidade. Nas próximas quatro rodadas, o Leão vai enfrentar três adversários que também estão na luta contra a queda à terceira divisão nacional: Confiança, Brasil de Pelotas e Ponte Preta.

O mês de outubro promete fortes emoções à nação rubro-negra. Com apenas 26 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, na 18ª colocação. O próximo rival vive situação ainda mais delicada. Vice-lanterna, o Confiança soma 22 pontos e não vence fora de casa há dois meses. O duelo entre eles acontece no sábado (9), às 19h, no Barradão.

A sequência de desesperados faz uma pausa na 30ª rodada, quando o Leão visita o Sampaio Corrêa, terça-feira (12), em São Luís. A equipe maranhense está em 11º lugar, com 37 pontos. Depois, o rubro-negro volta ao Barradão no dia 23 para receber o lanterna Brasil de Pelotas, que tem só 19 pontos e está praticamente rebaixado. E fecha o mês de outubro contra a Ponte Preta, no dia 30, em Campinas (SP). O time paulista é 15º colocado atualmente, com 34 pontos.

“Esta semana a gente trabalhou muito a mudança de comportamento. A gente vem de alguns jogos sem ganhar e sabe que precisa dar mais. Tem dez jogos pela frente para ganhar cinco e empatar alguns. Eu não sei qual é a conta certa, mas é mais ou menos isso, e a gente tem que deixar tudo em campo. Se o que a gente está dando não é o suficiente, tem que dar mais, que ter mais vontade”, analisou o atacante Marcinho.

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que estuda as probabilidades do futebol brasileiro, o risco de rebaixamento do Vitória é de 88,6%. O time comandado por Wagner Lopes está há 11 rodadas no Z4 e não vence há seis jogos. São seis pontos de diferença para o Brusque, 16º colocado e primeiro time fora da zona.

A UFMG aponta o Confiança com 97% de risco de queda à Série C. Em situação praticamente irreversível, o Brasil de Pelotas aparece com 99,93% de probabilidade. O risco da Ponte Preta é bem menor: 11,8%.

Os últimos 10 jogos do Vitória na Série B 2021:

29ª rodada

09/10 - Vitória x Confiança - Barradão

30ª rodada

12/10 - Sampaio Corrêa x Vitória - Castelão

31ª rodada

23/10 - Vitória x Brasil de Pelotas - Barradão

32ª rodada

30/10 - Ponte Preta x Vitória - Moisés Lucarelli

33ª rodada

02/11 - Vitória x CSA - Barradão

34ª rodada

05/11 - Avaí x Vitória - Ressacada

35ª rodada

Data a definir - Vasco x Vitória

36ª rodada

Data a definir - Vitória x Cruzeiro

37ª rodada

Data a definir - CRB x Vitória

38ª rodada

Data a definir - Vitória x Vila Nova