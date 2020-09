Vitória trabalha troca de passes e finalizações na Toca do Leão

O elenco do Vitória realizou na manhã desta quarta-feira (23) o antepenúltimo treinamento visando o jogo contra o Oeste, válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no sábado (26), às 16h30, no Barradão. No primeiro momento da atividade foram trabalhados posicionamentos defensivos, bem como passes e finalizações.

Depois, o técnico Bruno Pivetti dividiu três times com 11 atletas cada e, em campo reduzido, foram intensificadas as movimentações com transição e aceleração na construção das jogadas. O lateral esquerdo Rafael Carioca apresentou melhora na lesão da coxa esquerda, mas segue em tratamento de fisioterapia.

Para a partida contra a equipe paulista, o técnico Bruno Pivetti poderá contar com o zagueiro Maurício Ramos e o atacante Alisson Farias, que estão recuperados de lesão e à disposição.

O Vitória é o 8º colocado da Série B do Brasileiro, com 14 pontos, três a menos que a Chapecoense, que ocupa a 4ª posição da tabela de classificação. Já o Oeste amarga a lanterna do campeonato, com apenas seis pontos.