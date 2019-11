Vitória vai acionar CRB na Justiça por escalação de Léo Ceará

O contrato firmado entre Vitória e CRB em maio para o empréstimo de Léo Ceará ao clube alagoano contém uma cláusula que veta a escalação do atacante contra o rubro-negro baiano, com multa de R$ 100 mil prevista em caso de descumprimento. O jogador revelado na Toca do Leão foi mandado a campo na noite de terça-feira (12), quando as duas equipes se enfrentaram no Barradão, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O centroavante não apenas jogou, como deu assistência e marcou um gol no empate em 2x2. Nesta quarta-feira (13), o Vitória divulgou uma nota de esclarecimento informando que vai acionar o CRB na Justiça em função do ocorrido.

Confira na íntegra a nota de esclarecimento publicada pelo Vitória:

O Esporte Clube Vitória, por sua direção, vem esclarecer que o atleta Leonardo de Sousa Pereira (Léo Ceará) foi emprestado ao CRB (Clube de Regatas Brasil) de Alagoas, tendo sido definido no contrato a proibição de o atleta atuar contra seu clube de origem durante o período de empréstimo.

O contrato estabelece pagamento de multa no caso de descumprimento pelo CRB. Tendo em vista o atleta ter atuado no jogo realizado ontem à noite, sem o devido consentimento, o ECV esclarece que irá adotar as providências administrativas e jurídicas para a cobrança da multa.