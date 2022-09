Vitória vai colocar telão no Barradão para exibir jogo contra o Paysandu

O jogo será longe de Salvador, mas os torcedores do Vitória poderão acompanhar o último jogo do quadrangular da Série C do Brasileiro no Barradão. A diretoria do Leão anunciou nesta quarta-feira (21) que colocará um telão no estádio para os torcedores que quiserem acompanhar a decisão contra o Paysandu. A partida será disputada no sábado (24), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.

O ingresso custa R$ 10 e só poderá ser comprado no sábado, nas bilheterias do Barradão. O preço é único para sócios e não sócios. Às 11 horas, O portão do estacionamento estará aberto a partir das 11h e o do estádio às 14h.

Com oito pontos, o Vitória é o segundo colocado do Grupo C e depende apenas das próprias forças para garantir o acesso à Série B de 2023. Lanterna com apenas três pontos, o Paysandu já está eliminado. O ABC é o líder, com 11 pontos e acesso garantido. O Figueirense está em terceiro lugar, com seis pontos. Apenas os dois primeiros colocados sobem.