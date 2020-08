Vitória vai estrear numeração fixa contra o Ceará

O Vitória vai adotar numeração fixa pela primeira vez nesta temporada a partir do jogo contra o Ceará. A bola rola no Barradão, quarta-feira (26), às 21h30, quando será decidido quem fica com a vaga na quarta fase do torneio nacional. Como perdeu o jogo de ida por 1x0, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença. Caso o triunfo seja por apenas um tento, a vaga será decidida nos pênaltis.

O goleiro Ronaldo é o camisa 1. O número 6, geralmente utilizado por laterais esquerdos, será usado pelo volante Guilherme Rend. Assim como no ano passado, Thiago Carleto carrega o 50. Léo Ceará é o dono da camisa 9 e o zagueiro Wallace, recém-contratado, ficou com a 14.

Confira a seguir a numeração fixa dos 23 jogadores relacionados para o jogo contra o Ceará. O meia Eduardo pediu para passar a ser chamado de Dudu.

50 – Carleto

13 – César

88 – Dudu

98 – Eron

20 – Felipe Garcia

7 – Fernando Neto

45 – Gabriel Furtado

8 – Gerson Magrão

6 – Guilherme Rend

5 – Jean

2 – Jonathan Bocão

19 – Jordy

89 – Júnior Viçosa

9 – Léo Ceará

33 – Léo Morais

84 – Marcelinho

21 – Mateusinho

4 – Maurício Ramos

35 – Rafael Carioca

32 – Rodrigo Andrade

1 – Ronaldo

11 – Vico

14 – Wallace