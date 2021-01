Vitória vence o Botafogo-SP e acaba com risco de rebaixamento

Pode respirar aliviado, torcedor rubro-negro! O Vitória acabou com qualquer risco de rebaixamento e está garantido na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O Leão precisava apenas de um empate na penúltima rodada do torneio, mas venceu o Botafogo-SP por 1x0 na noite desta terça-feira (26), no Barradão, e selou a permanência na segunda divisão nacional.

Com o resultado, o Vitória subiu uma posição na tabela, ultrapassou o Náutico, estacionou no 15º lugar, chegou a 45 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Figueirense na última rodada da competição. A equipe catarinense tem 39 pontos, ocupa a 17ª colocação e teve o decesso confirmado após o triunfo do Leão. Rebaixado à Série C desde a rodada passada, o Botafogo-SP se manteve na vice-lanterna do campeonato, com apenas 34 pontos.

Assim como durante quase todo o campeonato, o Vitória não exibiu nenhum futebol vistoso, mas apesar de ter faltado criatividade, o rubro-negro se impôs na marcação, dominou o jogo e quase não correu riscos. Vice-artilheiro da Série B, com 16 gols, Léo Ceará passou em branco dessa vez. Coube a Robson, zagueiro revelado pelo Bahia, marcar contra o único gol do jogo.

FALTOU CRIATIVIDADE

O torcedor do Vitória precisou ser bastante paciente. A etapa inicial do jogo reservou poucas emoções. O Leão fez valer o mando, dominou as ações e deu apenas uma brecha ao adversário. Nos acréscimos, Matheus Anjos deu um peixinho diante de César e o goleiro defendeu de manchete. Foi a única oportunidade real do adversário contra a meta rubro-negra.

As jogadas ofensivas anteriores foram do Vitória. Eduardo arriscou de longe, mas errou a pontaria. Lucas Cândido também tentou de fora da área e assustou Igor. O goleiro da equipe paulista chegou a soltar a bola, a viu bater na trave, mas conseguiu fazer a defesa na sequência. Depois, Alisson Farias teve boa oportunidade de cabeça, mas só fez a redonda beijar a rede pelo lado de fora. Apesar das investidas, faltou criatividade ao Leão e o placar não mudou antes do intervalo.

CONTRIBUIÇÃO DO RIVAL

O Vitória iniciou o segundo tempo com mais ímpeto. Logo no primeiro minuto de bola rolando, Léo Ceará chutou da entrada da área e exigiu boa defesa de Igor. Na sequência, Thiago Lopes bateu cruzado e colocou o goleiro do Botafogo-SP para trabalhar outra vez. Depois, Eduardo mandou rasteiro e o arqueiro da equipe paulista levou a melhor novamente.

Ele só não conseguiu defender quando foi o próprio companheiro que investiu contra a meta. Aos 14 minutos, Eduardo cobrou falta e o zagueiro Robson desviou de cabeça. Gol contra e placar alterado no Barradão: 1x0. O Botafogo-SP tentou reagir com Elicarlos e Matheus Índio, mas não teve sucesso. O Vitória teve a chance de ampliar com Léo Ceará, mas o centroavante cabeceou para fora.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória encerra a participação nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro fora de casa. Na sexta-feira (29), o rubro-negro visita o Brasil de Pelotas, às 21h30, no estádio Bento Freitas.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Botafogo-SP - 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: César, Van, João Victor, Wallace e Leocovick; Guilherme Rend (Eduardo), Lucas Cândido, Fernando Neto (Gerson Magrão) e Thiago Lopes (Mateusinho); Alisson Farias (Marcelinho) e Léo Ceará. Técnico: Rodrigo Chagas.

Botafogo-SP: Igor, Raniele, Robson, Walisson Maia e Guilherme Romão; Edson Júnior (Elicarlos), Valdemir (Judivan) e Matheus Anjos (Dudu); Emerson (Matheus Índio), Ronald (Luketa) e Jeferson. Técnico: Moacir Júnior.



Estádio: Barradão, em Salvador

Gols: Robson (contra), aos 14 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Edson Júnior, Valdemir, Fernando Neto, Robson, Raniele, Elicarlos, Mateusinho e Marcelinho.

Arbitragem: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Pablo Almeida da Costa e Magno Arantes Lira.