Vitória vence o Jacuipense em jogo-treino no Barradão

Em jogo-treino realizado na tarde desta quarta-feira (3), no Barradão, o Vitória ganhou do Jacuipense por 1x0. O gol do rubro-negro foi marcado pelo atacante Neto Baiano.

A atividade ocorreu com portões fechados tanto para a torcida como para a imprensa. Nas suas redes sociais o Vitória não divulgou a escalação das equipes que foram utilizadas.

Segundo a assessoria de comunicação do clube, 22 atletas foram utilizados pelo técnico Osmar Loss. Os reforços Martín Rodriguez, goleiro, e Chiquinho, lateral esquerdo, jogaram normalmente.

O volante Baraka, terceiro reforço que chegou à Toca do Leão durante esta intertemporada, trabalhou a parte física em separado.

O jogo-treino com o Jacuipense foi o único teste do Vitória antes da retomada da Série B, na terça-feira (9), às 19h15, diante do Cuiabá, no Barradão.