Vitória vence, quebra jejum e inverte tabu no primeiro Ba-Vi do ano

Sai pra lá, jejum! Depois de 12 jogos e quase três anos, o torcedor do Vitória pode bater no peito e dizer: o Ba-Vi é meu. Neste sábado (8) o rubro-negro foi até a Fonte Nova com torcida única do Bahia e venceu por 2x0 em um jogo em que a palavra "cirúrgico" define o que foi a atuação do time de Geninho. Agora, o tabu virou de lado e é o Vitória quem está há quatro jogos sem perder, com três empates e este triunfo em sequência.

O Leão se mostrou ciente das fraquezas e fortalezas do Bahia e soube trabalhar muito bem em cima disso para vencer. Dois nomes foram fundamentais para o Leão rugir: na defesa, Ronaldo pegou até vento. Foram pelo menos cinco defesas e alguns milagres do camisa 1. No ataque, Thiago Carleto foi cruel com Douglas. Marcou um gol e deu uma assistência para Vico. Na bola parada, o Leão chacoalhou o Bahia, que, por sua vez, entra num abismo de pressão.

O jogo

Logo no começo da partida o Vitória mostrou as suas credenciais. Júnior Viçosa fez a casquinha e Fernando Neto bateu forte de perna esquerda. A bola triscou na trave antes de sair pela linha de fundo. A resposta do Bahia veio aos oito minutos com Élber, que arrancou na esquerda e chutou cruzado obrigando Ronaldo a trabalhar pela primeira vez no jogo.

Apesar de dominar a posse, o Bahia era mais faltoso, e oferecia uma arma que o Vitória gosta de utilizar desde o final do ano passado: a bola parada de Thiago Carleto.Na primeira, o lateral parou em Douglas. Mas na segunda não perdoou: um canudo de fora da área para abrir o placar. A bola quicou na frente de Douglas e morreu dentro do gol do Dique do Tororó.

Carleto comemora o golaço na Fonte Nova (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Só Élber jogava do lado do Bahia. O camisa 7 era o mais ativo e quando não conseguia tramar com seus companheiros, partia para a jogada individual. Mas Ronaldo continuou com sua estrela de clássicos acesa e barrava o atacante tricolor. Aos 26, ele fez uma bela defesa em novo chute cruzado de Élber e contou com Maurício Ramos para afastar no rebote.

Depois do gol, a pressão que já estava sob os ombros dos jogadores do Bahia só fez aumentar. A Fonte Nova de torcida única se voltou completamente contra o time de Roger Machado. Os passes errados retornaram, o time tentava resolver de qualquer jeito e a torcida vaiou o goleiro Douglas quando tocou na bola.

Douglas aceitou chute de Carleto no primeiro gol e foi vaiado (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Do outro lado, o Vitória se preservava. Com a vantagem nas mãos, o time de Geninho tinha toda a tranquilidade para aguardar alguma chance de contra-atacar. O grande nome do Leão era Ronaldo. O goleiro pegou uma falta cobrada por Juninho Capixaba e logo depois operou um verdadeiro milagre em cabeceada à queima-roupa de Juninho, o zagueiro.

Ronaldo garantia lá atrás e Carleto resolvia lá na frente. Na bola parada. Primeiro ele cobrou falta quase do meio-campo e Douglas conseguiu defender com tranquilidade. Mas tinha o escanteio. Em posição boa para a canhotinha dele. O lateral cobrou fechado na pequena área e Vico nem tirou os pés do chão antes de escorar e ampliar o placar. Não tinha torcida do Vitória na Fonte Nova por conta da decisão da torcida única, mas só dava Leão no placar. 2x0 no primeiro tempo.

Vico nem precisou sair do chão para cabecear, mas agradeceu aos céus pelo segundo gol do Vitória (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Segundo tempo

Para a etapa final, Roger Machado promoveu logo de cara duas mudanças. Rossi e Arthur Caíke substituíram os apagados Daniel e Clayson. O volume de jogo do Bahia aumentou, de fato. Mas havia uma muralha no gol. Ronaldo estava espetacular. Genial. Gigantesco. À altura do Ba-Vi. O goleiro já havia feito duas grandes atuações nos clássicos do ano passado, mas hoje o nível do que ele apresentou foi de um patamar acima.

Élber, Juninho (novamente), Juninho Capixaba... todos esbarraram nas mãos do camisa 1. Quando ele chegou perto de se atrapalhar, contou com a sorte. Aquela mesmo que caminha com os gigantes. Ele saiu estabanado em um cruzamento e não conseguiu cortar direito. Mas a zaga estava lá para afastar de vez. Fazer um gol no Vitória, pelo menos hoje, não era uma opção permitida.

Quanto mais o ponteiro se aproximava do final, mais a torcida do Bahia aproveitava para expressar sua insatisfação. Os cantos começaram com "Adeus, Roger", passaram por mais vaias a Douglas - que quase engole outra cobrança de falta de Thiago Carleto -, e terminaram com cantos de "time pipoqueiro". As vaias com o apito final eram só questão de tempo. E vieram. Mas nada que fosse problema do Vitória: o grande do dia. Mesmo sem sua torcida, o Leão chegou à Fonte Nova e venceu o Ba-Vi, coisa que não acontecia desde abril de 2017.

Foi a primeira Vitória do time principal do rubro-negro no ano. Agora, o Leão chegou a cinco pontos no Grupo B. Já o Bahia, amarga a sua segunda derrota consecutiva - ambas sem marcar gol - e estacionou no quatro pontos, mas no grupo A.

Ficha técnica

Copa do Nordeste | Fase de grupos | 3ª rodada

Bahia 0x2 Vitória

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA | Data: 8 de fevereiro de 2020

Bahia: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio (Fernandão) e Daniel (Arthur Caike); Élber, Clayson (Rossi) e Gilberto. Técnico: Roger Machado;

Vitória: Ronaldo, Van, Maurício Ramos, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto e Gérson Magrão (Jean); Vico, Léo Ceará (Matheus Tenório) e Júnior Viçosa (Rodrigo Carioca). Técnico: Geninho;

Gols: Thiago Carleto, aos 23 minutos do 1º tempo; Vico, aos 41 minutos do 1º tempo

Arbitragem: Gilberto Rodrigues Júnior, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra e Marcelino Castro Nazaré (Trio de PE)

Cartão Amarelo: Daniel, Rossi, João Pedro (Bahia) | Júnior Viçosa, Léo Ceará, Vico (Vitória).

Cartão Vermelho: Roberto Ribas (auxiliar técnico do Bahia)

*com supervisão do editor Herbem Gramacho