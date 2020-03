Vitória viaja para pegar ABC com desfalques e Eron relacionado

O técnico Geninho já definiu com quem contará para o duelo deste domingo (8), contra o ABC, às 18h, na Arena das Dunas. O comandante rubro-negro relacionou 19 jogadores para a 6ª rodada da Copa do Nordeste.

>> Veja todas as notícias do Vitória publicadas no CORREIO

A novidade é a inclusão do atacante Eron, convocado do time de transição por conta do desfalque do centroavante Léo Ceará, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele é o artilheiro do Vitória em 2020, com quatro gols.

Outra baixa para a partida é o lateral esquerdo Rafael Carioca, que recebeu cartão vermelho direto quando estava no banco de reservas no duelo com o CRB.

Além deles, Geninho tem desfalques a longo prazo. O meia Fernando Neto tem uma lesão muscular, enquanto o zagueiro Gabriel Furtado e o atacante Felipe Garcia ainda não se recuperaram.

O técnico só tem dúvidas no meio-campo. Além de Guilherme Rend, o comandante precisa escolher mais dois atletas para formar o setor. Jean, Rodrigo Andrade e Gerson Magrão são os candidatos.

A provável escalação do Leão: Ronaldo; Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Jean (Rodrigo Andrade) e Gerson Magrão; Vico, Júnior Viçosa e Alisson Farias.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Ronaldo;

Laterais: Thiago Carleto, Jonathan Bocão e Van;

Zagueiros: João Victor, John e Maurício Ramos;

Volantes: Gerson Magrão, Guilherme Rend, Jean, Rodrigo Andrade e Romisson;

Meia: Matheus Tenório;

Atacantes: Alisson Farias, Eron, Junior Viçosa, Rodrigo Carioca e Vico.