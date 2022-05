Vitória visita Campinense e busca primeiro triunfo como visitante

O Vitória enfrenta o Campinense às 17h deste sábado, pela 8ª rodada da Série C, e tem um único objetivo: manter o bom desempenho que teve na partida anterior, contra o Confiança, quando aplicou 3x0 no Barradão e conseguiu, enfim, sair da zona de rebaixamento. Dessa vez, o desafio é também conquistar o primeiro triunfo fora de casa na competição, já que a partida será no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

Na partida de logo mais, o técnico Fabiano Soares precisará fazer mudanças em relação ao time titular da rodada passada. Já são três alterações confirmadas: o meia Eduardo recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. O substituto pode ser o volante João Pedro ou o atacante Alisson Santos a depender da estratégia a ser adotada pelo treinador. Já o lateral Guilherme Lazaroni e o volante Alan Santos saem por contusão.

Lazaroni atuou só por 11 minutos diante do Confiança, quando saiu machucado e deu lugar a Sánchez, que deu a assistência para o gol de Gabriel Santiago, o primeiro da partida. Ele é certo ser titular na Paraíba.

Alan Santos, que foi improvisado na zaga, lesionou o joelho e ficará cerca de um mês ausente. Mateus Moraes está cotado para jogar ao lado de Marco Antônio.

O restante do time está à disposição de Fabiano Soares, que nesta semana ganhou um reforço para o setor ofensivo. Apresentado na quinta-feira, o meia Vinícius Foguinho já teve seu nome publicado no BID da CBF e viajou com a delegação, na expectativa de estrear com a camisa rubro-negra.

Mas a concorrência por uma vaga no onze inicial será dura, principalmente pelas boas atuações de Gabriel Santiago e Rafinha, autores dos gols diante do Confiança. Outros jogadores que foram relacionados pela comissão técnica são Dinei e Ewerton Páscoa. Segundo o clube, o centroavante está recondicionado fisicamente.

Gabriel Santiago foi um dos destaques da última partida e marcou um gol (Foto: Pietro Capri/ECV)

Retrospecto positivo

O Vitória terá a chance de sustentar um tabu histórico diante do Campinense neste sábado. Em toda a história, as equipes se enfrentaram apenas três vezes, com três triunfos do Leão.

Os primeiros dois jogos aconteceram na terceira fase da Taça Brasil de 1965, quando o rubro-negro venceu por 2x1 em Campina Grande e, na partida de volta, fez 1x0 na Fonte Nova. Dez anos depois, no Brasileirão de 1975, os times se enfrentaram na Fonte Nova e deu Vitória por 3x1.

No duelo desta temporada, apesar da sequência de cinco jogos sem vencer na Série C, a equipe do Campinense vem em um momento de crescimento, principalmente pela conquista do bicampeonato paraibano em cima do rival Botafogo-PB no final de semana passado. Foi um título invicto após 12 partidas, com dez vitórias e dois empates.

O time comandado por Ranielle Ribeiro aposta na boa fase do atacante Olávio, que configura na lista de artilheiros do país no ano. Ele marcou 15 gols em 26 jogos. Para se ter ideia, todo o time do Vitória anotou 16 gols em 2022, mas em 20 partidas. O centroavante também deixou o dele no empate com o mesmo Botafogo-PB na quarta-feira, em jogo pela Série C.

O jogo contra o Campinense é um confronto direto para o Vitória, 16º colocado com sete pontos. O adversário tem nove pontos e está em 14º.