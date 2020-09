Vitória visita Confiança em Sergipe valendo vaga no G4 da Série B

O acesso à Série A sempre foi o principal objetivo do Vitória em 2020. E, nesta terça-feira (1º), o Leão pode voltar a figurar entre os quatro primeiros da Série B. Precisa ganhar do Confiança, que está na zona de rebaixamento. O jogo começa às 21h30, no estádio Batistão, em Aracaju. Se sair de lá com os três pontos, o rubro-negro deixará a 8ª posição, onde começou esta sétima rodada, e retornará ao G4, em que apareceu na terceira, quando ocupou 4ª colocação.

A depender de outros resultados do dia, no melhor cenário o Vitória pode dormir na vice-liderança. Para isso, Paraná e Ponte Preta, que duelam às 19h15, precisam empatar, e a Chapecoense, que entra em campo às 20h30, contra o Juventude, não pode vencer. O Leão só não consegue alcançar o líder Cuiabá, que tem 13 pontos e, mesmo que perca, possui mais triunfos (4). O time do técnico Bruno Pivetti, por sua vez, ganhou duas partidas e empatou quatro. Assim, se bater o Confiança, chega à terceira vitória.

Esse cenário, aliás, significaria o primeiro triunfo da equipe fora de casa. As duas vezes que o rubro-negro derrotou um adversário nesta edição da Série B aconteceram no Barradão: contra o Sampaio Corrêa, na estreia, e contra o Paraná, na rodada passada - ambos por 1x0.

Do outro lado do campo, o anfitrião Confiança foi um dos clubes que subiram, ao fim de 2019, da Série C. Na Segunda Divisão, não vem fazendo boa campanha e ainda não foi capaz de superar qualquer adversário. Mas também não perdeu em casa. Nos dois jogos que fez no Batistão até aqui, empatou ambos, com Paraná e Cruzeiro. Faria mais um, pela terceira rodada, com o Avaí, mas o duelo foi adiado para o próximo dia 15. Ao todo, o time de Sergipe tem três pontos, com três empates (também teve o 0x0 com o Figueirense, no Orlando Scarpelli) e duas derrotas (para Botafogo-SP e Cuiabá).

Vitória e Confiança também disputaram a Copa do Nordeste, mas não se encontraram na fase de grupos porque estavam no B e enfrentaram integrantes do A. No mata-mata, também não se atravessaram - só poderiam ter sido adversários na final, mas o Leão foi eliminado pelo Ceará nas quartas e o Dragão, pelo Bahia, na semi.

Mudanças na escalação

O Vitória terá alterações em seus titulares hoje à noite. A começar pela dupla de zaga: Maurício Ramos foi vetado pelo departamento médico e Wallace iniciará a partida ao lado de João Victor.

Com lesão na coxa esquerda, o lateral Rafael Carioca também será desfalque, além do volante Fernando Neto, que sentiu dor no quadril. Alisson Farias e Van seguem fora.

Já o lateral Thiago Carleto, que havia sentido desconforto na coxa e não atuou contra o Paraná, está de volta e compensa a saída de Rafael na esquerda. Recém-contratado, após boa passagem na temporada anterior, o volante Lucas Cândido também figurou entre os 22 relacionados.

Desta forma, o Vitória deve entrar em campo com Ronaldo; Jonathan Bocão, Wallace, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Rodrigo Andrade e Marcelinho; Vico, Léo Ceará e Mateusinho.