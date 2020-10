Vitória visita Operário-PR e pode passar ao menos uma noite no G4

O G4 está a um triunfo do Vitória. Se o Leão ganhar nesta sexta-feira (2), às 19h15, do Operário-PR, fora de casa, pode passar pelo menos uma noite na 4ª colocação da Série B, já que os rivais diretos, Chapecoense, Juventude e América-MG, jogam todos no sábado (3). Também é possível se manter entre os quatro primeiros até o fim da 13ª rodada, se o trio perder.

O único que pode tirar a possibilidade do rubro-negro dormir nesta sexta no G4 é o CRB, que mede forças no mesmo horário com o Avaí, em casa. Mas será preciso ganhar por dois gols a mais que o placar do Vitória - por exemplo, se o Leão vencer por 1x0, os alagoanos teriam que triunfar por 3x0.

Todo esse cenário, porém, só poderá ser desenhado desta forma se o rubro-negro, atualmente na 7ª colocação, com 17 pontos, bater o “Fantasma da Vila” no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no interior do Paraná.

Além de uma possível vaga no G4, o duelo contra o Operário também vale o fim do jejum de triunfos do Vitória fora de casa. Até agora, a equipe não ganhou como visitante nesta segundona.

Em seis partidas disputadas longe do Barradão, foram quatro empates - com Figueirense, Ponte Preta, CRB e Juventude - e duas derrotas, para Confiança e Cruzeiro, ambas por 1x0.

Mudança no ataque

O Vitória, porém, terá desfalques certos no ataque: Léo Ceará e Vico. Os dois tiveram suas suspensões mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e são desfalques.

A falta do centroavante é a maior dor de cabeça, já que ele é o artilheiro rubro-negro na Série B, com cinco gols. Vico, por sua vez, tinha perdido a titularidade para Ewandro no duelo passado, a derrota para o CSA, no Barradão, por 1x0.

Se o técnico Bruno Pivetti optar por manter o esquema tático atual, com um centroavante como referência, ele tem como opções Jordy Caicedo e Júnior Viçosa - Eron foi emprestado ao Remo até o fim da Série C.

O equatoriano fez 10 jogos pelo Vitória na atual temporada, sendo sete pela Série B. A última vez que entrou em campo foi no dia 14 de setembro, pela 10ª rodada, contra o Juventude. Em 2020, fez gol duas vezes, sendo o último no dia 26 de agosto, na derrota por 4x3 para o Ceará, pela Copa do Brasil.

Já Júnior Viçosa disputou 14 jogos pelo Leão neste ano e não balançou a rede. Ele não entra em campo desde o dia 12 de setembro, no revés para o Cruzeiro, pela 9ª rodada.

“O Vitória, felizmente, tem um grande elenco, qualificado, em que qualquer jogador pode ser titular. É importante a sequência de jogos para alguns. A equipe já tem uma espinha dorsal interessante, temos ainda mais um dia para fazer algumas ponderações e definir os 11 ideais”, disse Pivetti.

Escalação

Se Léo Ceará e Vico não estarão na partida, por outro lado, o Leão contará com o retorno do volante Guilherme Rend e do zagueiro João Victor. Dessa forma, a escalação deve ter Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Wallace e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto e Marcelinho; Ewandro, Júnior Viçosa (Jordy Caicedo) e Alisson Farias.

O Operário, por sua vez, também mira uma vaga no G4. Tem os mesmos 17 pontos do rubro-negro e aparece uma posição abaixo, em 8º, por ter balançado a rede menos vezes (15 x 13).

O treinador Gerson Gusmão não terá o atacante Schumacher, suspenso, e o lateral esquerdo Fabiano, por causa do contrato de empréstimo com o Vitória. Já o zagueiro Reniê, outro ex-Leão, e o lateral esquerdo Julinho estão recuperados de lesão e à disposição. O time tem mais conhecidos do torcedor rubro-negro: o meia Pedro Ken e o centroavante Roger.