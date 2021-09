Vitória x Botafogo: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

O Vitória recebe o vice-líder Botafogo nesta quarta-feira (29), pela 27ª rodada da Série B. Só os três pontos interessam ao Leão, ainda na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 24 pontos. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e cariocas terá transmissão exclusiva do canal Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio do Barradão. A bola rola a partir das 21h30.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata (Van), Wallace, Mateus Moraes e Roberto (Renan Luís); João Pedro, Guilherme Rend e Pablo Siles; Caíque Souza, Samuel e Manoel (David). Técnico: Wagner Lopes.

Botafogo: Diego Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Barreto, Oyama e Chay; Marco Antonio (Warley), Diego Gonçalves e Rafael Navarro. Técnico: Enderson Moreira.

Arbitragem

Vinícius Gonçalves Dias Araújo apita o jogo, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Luiz Alberto Andrini Nogueira (trio de São Paulo). O árbitro de vídeo (VAR) é Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).