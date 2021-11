Vitória x Botafogo-PB: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Lutando contra o rebaixamento na Série B, o Vitória tem mais um desafio nesta quinta-feira (18), só que por outra competição. O Leão recebe o Botafogo-PB na partida de volta da terceira fase da Pré-Copa do Nordeste. No primeiro encontro, as equipes empataram em 1x1. Quem se der melhor garante vaga na fase de grupos do regional. Confira as informações do duelo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e paraibanos terá transmissão da TV Aratu (SBT), na TV aberta; da Fox Sports, na TV fechada, e da plataforma de streaming Nordeste FC. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio Barradão, em Salvador. A bola rola a partir das 21h.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace e Roberto; João Pedro, Fernando Neto, Eduardo e Bruno Oliveira; Fabinho e David. Técnico: Wagner Lopes

Botafogo-PB: Lucas, Sávio, Daniel Felipe, Willian Machado e Tsunami; Tinga, Pablo, Esquerdinha e Cleyton; Welton Felipe e Éderson. Técnico: Gerson Gusmão

Arbitragem:

Fábio Augusto Santos Sá Junior, auxiliado por Rodrigo Guimarães Pereira e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (Trio de Sergipe)