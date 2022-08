Vitória x Brasil-RS: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e Brasil de Pelotas se enfrentam no sábado (13), no Barradão, pela 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a última da fase classificatória. Enquanto o Leão está em 10º lugar, com 26 pontos, e tem chances reais de avançar à próxima fase, o time gaúcho é o 18º colocado, com 17, e luta para não ser rebaixado. Veja a seguir as principais informações sobre a partida.

Transmissão

Vitória x Brasil de Pelotas terá transmissão do serviço de streaming DAZN. A partida começa às 17h, no Barradão.

Prováveis escalações

Vitória: Yuri, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni; João Pedro, Dionísio e Eduardo; Luidy, Tréllez e Rafinha. Técnico: João Burse.

Brasil de Pelotas: Otávio Passos, Lucas Mazetti, Gilberto Alemão, Rafael Castro e Gabriel Gomes; Sabino, Karl e Rafael Carvalheira; Biel, Wilson Júnior e Thiago Santos. Técnico: Thiago Gomes.

Arbitragem

Douglas Marques das Flores apita o jogo, tendo como assistentes Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Evandro de Melo Lima. Trio de São Paulo.

Ingresso

Os ingressos de arquibancada para Vitória x Brasil de Pelotas estão esgotados. Na manhã desta sexta-feira (12), restavam pouco mais de 1.500 para o setor cadeira.

Esses bilhetes restantes estão sendo vendidos exclusivamente nas lojas oficiais do Capemi e do Salvador Shopping. No site da Futebol Card não há mais entradas disponíveis. O preço da cadeira é R$ 80 / R$ 40 (meia).