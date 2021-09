Vitória x Coritiba: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

O Vitória recebe o líder Coritiba na quarta-feira (22), pela 25ª rodada da Série B. O Leão permanece dentro da zona de rebaixamento da competição, em 17º lugar, com 24 pontos, e tem chance de sair do Z4. Para isso, além de ganhar seu jogo, depende de derrota do Vila Nova para o Confiança nesta terça ou da Ponte Preta para o Operário na quarta. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e paranaenses terá transmissão dos canais SporTV e Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio do Barradão. A bola rola a partir das 19h.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; João Pedro (Cedric), Fernando Neto e Bruno Oliveira (Cedric); David, Eron e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes

Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Wellington Carvalho e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo

Arbitragem

Dênis da Silva Ribeiro Serafim apita o jogo, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brígida Cirilo Ferreira (trio de Alagoas). O Árbitro de vídeo (VAR) é Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).