Viúva de Gugu fala sobre o acidente: 'Só consigo lembrar do barulho'

A esposa de Gugu Liberato, Rose Miriam, falou pela primeira vez sobre a morte do marido durante entrevista para o Domingo Show, da Record TV. Ela estava em casa com o apresentar quando ele sofreu uma queda, na quarta-feira (20), em Windermere, nos Estados Unidos. O óbito foi confirmado dois dias depois.

O portal O Dia reproduziu alguns trechos da entrevista de Miriam. “Só consigo lembrar da hora do barulho. Ele subiu ao sótão e de uma hora para outra só se ouviu o barulho do Gugu caindo no chão”. A esposa foi a primeira a vê-lo no chão.

Os três filhos do apresentador, João Augusto, 18 anos, e as gêmeas, Marina e Sofia, de 15, também estavam em casa no momento do acidente.

No final da conversa com o jornalista Luiz Bacci, a viúva do comunicador deixou uma mensagem para os fãs e agradeceu o carinho de todos os brasileiros.

Ainda não há mais informações quando o corpo de Gugu chegará ao Brasil, mas o velório será feito na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e o corpo será enterrado ao lado de seu pai no jazigo da família no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi.