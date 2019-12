Viúva de Gugu Liberato vai à Justiça por direito à herança: 'Fomos marido e mulher'

A viúva do apresentador Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo, decidiu ir à Justiça para brigar pelo direito a herança do apresentador. Ela pretende contestar judicialmente o testamento deixado por ele em que destina sua fortuna e seus bens para os três filhos e sobrinhos.

A informação foi publicada pela colunista Mônica Bérgamo no jornal Folha de S.Paulo, que fez uma entrevista com Rose Miriam publicada na manhã desta sexta-feira (20). Nela, a viúva e mãe dos três filhos de Gugu explicou que não há briga e que ela está apenas buscando o que é seu por direito, e negou que não fosse esposa do apresentador da Record. Vale lembrar que ela e Gugu se conhecem desde os anos 80.

"Qualquer mulher no meu lugar faria isso. Está parecendo que é uma briga. Mas não é. Eu tenho todo o direito de me colocar no meu lugar - infelizmente, na condição de viúva. A própria família dele estava cansada de nos ver juntos, há 19 anos. Eu chamava ele de anjo. Nunca tive outro homem a não ser ele. Há pessoas que não querem aceitar a minha união estável com Gugu. Nós sempre fomos uma família. Marido e mulher, mãe e pai de três filhos. Só isso. É tão óbvio. Tenho inúmeras provas disso. Fotografias em casa, em viagens. Roupas dele em casa", disse ela se referindo à mansão em Orlando, nos EUA, onde morava com os filhos do comunicador.

Questionada se os dois moravam juntos, Rose Miriam foi direta: "O Gugu sempre teve a ideia de mandar os filhos para fazer ‘high school’ fora do Brasil. Em 2015, fomos embora. E ele ia muitas vezes pra lá [o apresentador tinha casa em SP por ter que trabalhar. Ia com uma mala de mão, todas as roupas dele ficavam em casa. Toda segunda de manhã ele depositava o que eu precisava para me manter".

Na entrevista à Mônica, a viúva também foi questionada se moraram juntos no Brasil e a mulher negou, mas explicou a situação: "O Gugu sempre morou na Aldeia [da Serra, em SP], na casa dele. E eu na minha [em Alphaville]. Mas nós sempre fomos uma família. A gente sempre se amou. Sempre fomos pai e mãe dos mesmos filhos, íntimos um do outro. O fato de ele morar em uma casa e eu na outra não significa nada, mesmo porque o Gugu gostava de silêncio, entendeu? E ele continuava a vida dele, no escritório dele, na casa dele, no cantinho dele".

Rose e o filho no enterro de Gugu

(Reprodução/Twitter)

Rose Miriam, no entanto, reconhece que não há nenhum documento que comprove sua união estável com Gugu. "Não. Nós tivemos os três filhos e a nossa vida foi correndo. Normal, um companheiro do outro". E questionada sobre a condição dos filhos neste momento, ela foi taxativa.

"O Gugu morreu na nossa casa. As crianças estão muito abaladas porque eles viram o pai morrendo no chão. Foi trágico. Ele faleceu nos meus braços praticamente", lembrou.

Ela também explicou que não tem ideia de quanto se trata a fortuna de Gugu. "Nunca fiquei perguntando. Não tinha motivo. O que sei é que o que é do pai é dos filhos. Já está tudo no nome dos filhos. Como o Gugu queria. Não quero nada para mim. É tudo deles. Eu só vou viver de usufruto para poder me manter", disse.

Vale lembrar que a viúva já deixou um testamento registrado em cartório em que abre mão de sua parte na herança de Gugu e deixa sua parte para os filhos, vivendo apenas com usufruto dos valores para poder sobreviver. Segundo ela, o objetivo não é ganhar dinheiro, mas ter seu direito reconhecido.

Família se posiciona

Após a entrevista de Rose Miriam Di Matteo ter sido publicada, a família do artista resolveu se pronunciar na tarde desta sexta-feira (20) via assessoria de imprensa.

Confira abaixo o texto na íntegra:

Este comunicado refere-se à entrevista concedida por Rose Miriam Souza Di Matteo ao repórter Bruno B. Sorraggi, da coluna Mônica Bergamo (Folha de São Paulo), publicada nesta sexta-feira, 20 de dezembro. Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, conversou com o repórter em São Paulo, no escritório de Nelson Willians. A mãe do apresentador, Maria do Céu Liberato e os irmãos Amandio Liberato e Aparecida Liberato esclarecem que:

“A entrevista pegou a todos de surpresa, visto que hoje (20/12) completa apenas um mês desde o acidente sofrido por Gugu Liberato em sua casa em Orlando, na Flórida.

Nenhum familiar de Gugu sabia que Rose Miriam estava no Brasil. Para todos, ela estava em casa, ao lado dos filhos, oferecendo todo apoio necessário.

O que causa extremo espanto à mãe e irmãos de Gugu, e é considerado o problema maior e inadmissível, é o fato dos três filhos terem ficado nos EUA sem a mãe ou qualquer parente, principalmente num momento como este quando, segundo a própria Rose Miriam declarou ‘as crianças estão muito abaladas porque eles viram o pai morrendo no chão. Foi trágico’.

Ainda mais sério e triste é o fato dos filhos de Gugu, João Augusto, Marina e Sofia também desconhecerem o paradeiro da mãe. Rose Miriam saiu de casa na segunda-feira (16/12) sem comunicar a ninguém sobre sua viagem, deixando apenas uma mensagem de whatsapp, informando a um funcionário que iria para um retiro e retornaria na quarta-feira (18/12). Até a presente data ela não voltou para casa.

Nossa prioridade é o bem-estar e segurança dos filhos, João Augusto de 18 anos, Marina e Sofia, de 15 anos. Neste momento de extrema dor isso é absurdo.

Qualquer informação sobre a herança dos filhos, deveria ser discutida somente com eles. Trata-se de um assunto familiar e existe sigilo judicial visando a proteção dos menores. Não temos nada mais a declarar”.

Esther Rocha

Assessora de imprensa Gugu e Família Liberato