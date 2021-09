Viúva de juiz morta em Ondina pode ter sido vítima de latrocínio

Foto: Divulgação/TRT5

A morte de Maria Helena Mazzei Pereira, 67 anos, ainda é investigada pela polícia, mas segundo uma pessoa próxima, a família acredita que ela foi vítima de latrocínio - roubo seguido de morte. O corpo da idosa foi encontrado no quarto do apartamento em que ela vivia no Ondina Apart, em Ondina, na madrugada desta quinta-feira (30).

O corpo foi encontrado no apartamento por um parente, que deu por falta de alguns objetos pessoais de valor de Maria Helena na casa. O crime aconteceu na noite desta quarta.

O corpo tinha lesões no rosto e na perna esquerda, segundo a polícia, mas mais detalhes sobre como ela foi morta não foram divulgados. O caso é tratado como homicídio.

Câmeras de segurança do apart hotel vão ajudar na investigação - segundo a administração do local, elas foram disponibilizadas para a polícia.

O caso será conduzido pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para solicitar as perícias do corpo e do local. Nenhum suspeito foi identificado pela polícia.

Em nota, a administração do Ondina Apart lamentou a morte e se solidarizou com a família da vítima. "Esclarece, ainda, que as imagens das câmeras de segurança estão disponíveis para livre acesso da polícia e se coloca à disposição para ajudar no que for necessário", diz ainda o texto.

Maria Helena era viúva do juiz Rui Vinhas Pereira, que faleceu em 2012. Um memorial em homenagem ao juiz aposentado foi inaugurado no bairro dos Maristas, em Senhor do Bonfim. Em Valença, o Paço Municipal foi nomeado em 2016 como Palácio Dr. Rui Vinhas Pereira, em homenagem a ele.

Maria Helena era também sogra do secretário da Fazenda da Bahia (Sefaz), Manoel Vitório. Ele é casado com Fabiola Mazzei Pereira desde 2014.

O enterro acontecerá na tarde desta quinta no Cemitério Jardim da Saudade.