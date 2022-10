Viúvo de Paulinha Abelha entrega residência após embate com irmãs da cantora

Depois de tanto embate envolvendo a residência do casal, o viúvo da cantora Paulinha Abelha, Clevinho Santana, abriu mão da casa e entregou as chaves para as irmãs da artista.

Isso porque a irmã de Paulinha, Andrea, teria implorado para que o viúvo saísse da casa para cuidar do pai, Gilson, mais conhecido como Seu Abelha. Nos stories do Instagram, Clevinho alegou que fez tudo isso para conseguir viver em paz após a morte da esposa.

"Vim aqui dar uma satisfação para vocês. Eu conversei com minha família e com a minha advogada. Eu tenho todos os direitos de habitação, mas eu não quero problema, quero paz, preciso seguir minha vida e já sofri demais. Eu decidi abrir mão do meu direito de habitação", comentou.

Briga interna

Em setembro, Clevinho expôs a situação em entrevista ao Domingo Espetacular. Segundo ele, as irmãs estavam de olho no dinheiro do pai. "Por herança, elas resolveram conversar comigo e dizer que elas queriam a parte dele, da herança dele, mas não queriam tomar conta dele. E aí eu recusei", comentou.

Hoje, a maior briga toda é por conta disso. Elas querem o pai por conta da herança do pai", disse na entrevista.