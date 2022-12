Vivo celebra vendas de dispositivos de casa inteligente em 2022

Os dispositivos de casa inteligente parecem mesmo ter caído no gosto dos brasileiros. A partir de comandos de voz ou programação feita por meio de apps, as pessoas estão cada vez operando produtos à distância e transformando seus lares em locais com maior conforto, segurança e tecnologia.

Um exemplo disso é que a Vivo termina 2022 celebrando seus números no segmento, um dos focos da estratégia comercial da empresa de telefonia. A Vivo superou a marca de 65 mil dispositivos para casa inteligente vendidos, entre lâmpadas e câmeras inteligentes, sensores, repetidores Wi-Fi e outros gadgets.

Além disso, a empresa contabiliza 30 mil assinantes do Vivo Guru, marca guarda-chuva dos serviços de instalação, configuração e orientação de itens do segmento. O crescimento da tecnologia e a concorrência entre as empresas vêm levando a uma redução no preço dos dispositivos, o que é bom para todo mundo.