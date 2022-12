Você está disposto a ensinar outros profissionais com a própria experiência?

Em 2015, a Bahia viveu um surto do Zika Vírus, que deixou como sequela a microcefalia em crianças nascidas de mães acometidas pela doença. Naquela época, a gestora social Maria Joana Passos inaugurou a Fundação Abraço à Microcefalia, após descobrir que a filha caçula nasceria com essa característica.

“Comecei a ser procurada por mães, que queriam dividir anseios e pedir orientações para resolver algum problema em sua vida profissional ou colocar algum projeto em prática. Isso porque tiveram conhecimento de minha própria história de empreendedora, além de presidente da ONG”, conta. Foi dessa forma que a gestora se descobriu também uma mentora de mulheres.

A gestora social Maria Joana Passos se descobriu mentora quando percebeu que estava orientando outras mães, cujos filhos tinham microcefalia (Foto: Clara Feliciano/Divulgação)

Na verdade, a mentoria capacita as pessoas, por meio do aprendizado, da orientação personalizada e do compartilhamento de experiências, a atingir resultado em sua principal aspiração. Hoje, a competência é uma opção de carreira e também de serviço para o profissional que tem um projeto em sua carreira.

Mentor ou coach?

O serviço, no entanto, não deve ser confundido com o coaching, processo que ajuda o cliente a atingir um objetivo pessoal ou profissional específico, através de treinamento e orientação. De acordo com a CEO e fundadora do Cais Mentoria, Mestra em Negócios Sociais e Empreendedorismo pela London School of Economics Klicia Wilson, o mentor é alguém com mais experiência em uma determinada área que está disposto e capacitado para orientar uma pessoa com menos experiência.

Klicia Wilson reforça que a atuação de um mentor extrapola a função de um coach e exige uma formação continuada na área de expertise (Foto: Gardenia Passos/Divulgação)

“A mentoria pode ser formal ou informal e durar desde meses a anos. Durante a mentoria, mentor e mentorado determinam objetivos a serem obtidos durante a mentoria e trocam experiências a fim de atingí-los”, esclarece Klicia.

A CEO da Cais explica que o coach é feito pelo profissional formado em coaching e capacitado para orientar o coachee quanto à melhor forma de atingir seu potencial. “O coach trabalha com técnicas específicas e, muitas vezes, é também formado em psicologia. O mentor é qualquer pessoa que tenha experiência em uma área que o mentorado deseje desenvolver. O mentor utiliza suas próprias experiências e conselhos para auxiliar o mentorado a se desenvolver na área”, pontua.

Joana Passos destaca ainda que o papel do mentor não é discutir assuntos genéricos e abrangentes. “O mentor se posiciona como um guia para questões específicas do mentorado, instruindo-o na resolução de um problema e/ou promovendo a aquisição de um aprendizado. Realizar uma mentoria é ter alguém em quem segurar na mão para seguir em direção ao que se quer, estipulando etapas, prazos, com um direcionamento”, aprofunda, destacando que o mentor acompanha os primeiros passos que, geralmente, são os mais difíceis de serem dados.

No Brasil, os estudos iniciais sobre essa carreira surgiram na década de 70, pela professora universitária PHD pela Geórgia State University, Sônia Calado Dias, e se multiplicaram.

Formação

As especialistas esclarecem que, uma vez que o mentor irá utilizar a própria experiência e capacitações para orientar o mentorado em seus objetivos, não há treinamento formal para mentores. “Entretanto, é esperado que o mentor seja capaz de introspecção e autoreflexão para entender como desenvolveu suas próprias habilidades e tenha sido capacitado sobre as etapas da mentoria, planejamento de objetivos e metas, comunicação e empatia para conseguir ouvir o mentorado, orientá-lo da melhor forma e evitar platôs de desenvolvimento”, diz Klícia.

Ela reforça que os interessados em seguirem esse caminho profissional, inicialmente, precisam identificar a área de expertise e em qual área do conhecimento a orientação ocorrerá. “Uma vez que tenha identificado essa área, é preciso buscar treinamento em planejamento de objetivos e metas, comunicação, diversidade, inclusão e empatia para conseguir determinar metas e auxiliar o mentorado”, detalha.

Joana Passos, por sua vez, enfatiza que o mentor precisa gostar de ouvir o outro, ter uma percepção aguçada, ser bom no relacionamento com as pessoas, ter uma experiência de vida e estar sempre estudando. “Muitas universidades já oferecem cursos de capacitação no país para quem deseja ser mentor, como a Universidade de São Paulo, mas é uma extensão. O mentor precisa se identificar com o exercício da escuta e do olhar apurado”, completa. A criadora da Abraço à Microcefalia diz que uma sessão de mentoria tem custo variado, mas pode começar à partir de R$300,00 e que os programas tem uma duração média de quatro sessões.