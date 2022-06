'Você está procurando isso, tio?': menina de 4 anos entrega droga a PM e delata tráfico

Uma menina de 4 anos foi uma das grandes responsáveis pela desarticulação de um esquema de tráfico de drogas em Campo Grande, nessa segunda-feira (20). Ao observar uma abordagem da Polícia Civil, ela entregou aos policiais um embrulho com droga, que estava escondido na roupa dela.

O caso aconteceu durante uma abordagem a um veículo, onde estavam dois irmãos. De acordo com o registro policial, durante a revista as autoridades mantiveram a menina afastada. Porém, em um determinado momento, ela se virou para um dos policiais e perguntou: “Vocês tão procurando isso, tio?".

Ao policial, a menina entregou um embrulho que continha uma pedra de pasta base de cocaína embalada em plástico filme. Durante a revista policial, as autoridades encontraram também um papelote de substância análoga à cocaína no interior do veículo.