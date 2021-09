Você não é Elvis, mas precisa exercitar suas pélvis

Elvis Presley e Carla Perez são parentes por parte de pélvis. Ambos mostraram ao mundo que a pelve não é apenas uma parte do corpo que sustenta nosso peso ou serve para proteger órgãos como bexiga e útero. Com seus rebolados marcantes com a cintura, seja no rock ou no pagodão, ambos deram um toque erótico ao local que hoje desafia a física com quadradinhos de oito e outras peripécias musicais do TikTok. Contudo, o que pouca gente sabe é que a região possui músculos cruciais não apenas para meter dancinha sensual, mas para um bom desempenho sexual. E, como todo músculo, é preciso exercitá-lo com técnicas e exercícios. Entre elas, uma está no top das paradas. Estamos falando da fisioterapia pélvica.

Vamos dizer que o Verão está chegando e você pensa logo em entrar na academia para bombar o corpo. Bíceps, glúteo, tudo que pode ser exibido numa praia é exercitado. Contudo, homens e mulheres também possuem outros músculos mais íntimos. Eles ficam justamente neste assoalho pélvico, assim como ligamentos e fáscias. Este lugar, que fica na parte inferior da bacia, também guarda outros órgãos, entre eles importantes para a saúde sexual, como a base do pênis, o canal vaginal (e a vagina), além do reto. Quanto mais se exercita esta musculatura, melhor será sua qualidade de vida no sexo.

“A fisioterapia pélvica é como aquela academia ou atividade física que devemos praticar diariamente. Porém, trata-se de uma área relativamente nova, e que poucas pessoas possuem conhecimento sobre o tema”, diz a fisioterapeuta Larissa Pitanga, especialista no assunto. “A fisioterapia pélvica é recomendada para todo indivíduo, em nível de prevenção todos deveriam fazer. Quando os músculos íntimos são treinados de forma adequada, temos a prevenção de disfunções que vão surgir pelo próprio envelhecimento natural. Como as perdas urinárias, perdas de gases e fezes, diminuição de libido e lubrificação vaginal, disfunção erétil... E por aí vai. Além de prevenir as disfunções, ainda terá uma melhora das funções, o que inclui a sexual”, completa.

Exercícios simples, como fazer contrações na vagina ou no ânus, ajuda. Contudo, assim como qualquer exercício físico, é preciso consultar um especialista para avaliação física específica para cada situação. A depender da especificidade, a fisioterapia pode ser por meio externo ou interno, no caso do homem, por via retal, principalmente em casos de câncer de próstata. Chegaremos lá. Primeiro, vamos continuar pensando naquilo. “Nas mulheres há uma melhora da libido, lubrificação vaginal, aumento do atrito no intercurso sexual e maior facilidade de atingir o orgasmo. Nos homens, temos a melhora da rigidez peniana e maior controle ejaculatório”, completa Larissa.

Larissa Pitanga é especialista em fisioterapia pélvica

Pompoarismo

Ainda sobre o benefício nas mulheres, outro método também é bastante utilizado: o pompoarismo. Apesar de objetivos semelhantes, esta técnica é diferente da fisioterapia pélvica. O pompoarismo tem a finalidade do prazer por meio da contração e relaxamento dos músculos íntimos, apenas. O procedimento é milenar, vindo lá da Índia antiga. O significado literal é “sugar o pênis”. Não chega a ser com sucção, calma. Porém, a técnica é considerada tão poderosa que já foi ensinada as mulheres asiáticas para evitar estupro. Esta contração, quando bem-feita, pode evitar a penetração ou quebrar, literalmente, um pênis. O pompoarismo é recomendado para mulheres a partir dos 18 anos, pois também utiliza brinquedinhos como pesos (é musculação também!) e vibradores.

“Eu nem sabia o que era uma contração. É semelhante a prender o xixi, mas com acompanhamento de especialistas. Hoje eu posso dizer que gozo quando quero e passei a conhecer o que é um prazer sexual depois dos 35 anos. Utilizo o pompoarismo e fisioterapia pélvica como quem vai na academia. Não abro mão e minha ginecologista recomenda sempre”, disse uma advogada de 42 anos, que preferiu não revelar sua graça.

No lado dos homens, alguns fatores são providenciais no lado sexual. A fisioterapia pélvica melhora a disfunção erétil, ejaculação precoce e até dores na região genital após o sexo. Apesar de trabalhar também a região anorretal, o objetivo principal é justamente a qualidade da ereção e controle ejaculatório. “Por muitos anos, mais 15, tinha crises recorrentes de dor pélvico que era classificado por urologistas como prostatite bacteriana (um tipo de infecção). Há dois anos resolvi procurar especialistas, pois as dores também estavam impactando o desempenho sexual”, lembra um homem de 38 anos, que pediu anonimato. Ele acabou conhecendo a fisioterapia pélvica e logo sentiu a diferença. “Em poucas sessões notei uma diminuição na dor, após exercícios nos músculos do assoalho pélvico. Há mais de um ano, após as intervenções, estou sem dor e com um desempenho sexual ótimo”, garante.

A fisioterapia pélvica também é uma aliada para pessoas transgêneras que decidem fazer o procedimento de redesignação genital, a troca do órgão sexual. Pensemos que há uma mudança brusca na musculatura superficial do assoalho pélvico. É preciso, assim, restabelecer a funcionalidade local. O acompanhamento de um fisioterapeuta no pré e pós-operatório é muito importante para a saúde do paciente.

Falando em saúde, a fisioterapia pélvica não tem apenas como objetivo central a vida sexual do paciente. Muito pelo contrário. Como muitos procedimentos da área, a fisioterapia pélvica atua no fortalecimento e reabilitação do assoalho pélvico, que nada mais é um conjunto de músculos, ligamentos e fáscias que seguram órgãos como a bexiga e o útero, por exemplo. Quando estes músculos estão flácidos e sem força, estes órgãos não se sustentam e podem ocorrer problemas sérios, como incontinência urinária e a descida de órgãos da região, como a bexiga baixa. Por isso, médicos em diversas áreas estão sugerindo a fisioterapia pélvica aos seus pacientes, principalmente ginecologistas e urologistas. Sendo mais prático, é como ter um personal trainer, mas da sua pelve.

Pós-parto

Este tipo de tratamento terapêutico é muito importante para a mulher, principalmente na gravidez e pós-parto, quando a região recebe a carga extra do útero e precisa de uma reabilitação após o nascimento da criança. Também pode prevenir a distopia genital, quando útero, uretra e bexiga podem descer pela vagina. “O assoalho pélvico tem muitos músculos, fáscias e ligamentos que precisam deste procedimento para que o paciente tenha este compartimento fortalecido. A musculatura deste assoalho, assim como outros músculos do corpo humano, precisa ser fortalecida com exercícios. Com certeza este procedimento vem unida com minha área”, diz a ginecologista Patrícia Carneiro, professora da UniFTC e especialista em sexologia clínica.

A fisioterapia melhorou a qualidade de vida da jornalista Thyara Araújo, que passou a ter problemas de incontinência urinária na pandemia. “Eu comecei a fazer fisioterapia pélvica em janeiro deste ano, por conta de bexiga hiperativa, e faço até hoje. Fiquei assim durante a pandemia. Alguns médicos acreditam que tenha relação com ansiedade, por conta do momento que estamos passando. Associada ao remédio, essa fisioterapia me trouxe benefícios como fortalecimento do assoalho pélvico, reduzindo as urgências urinárias que cheguei a sentir e, também, a quantidade de vezes que urino no dia”, conta Thyara.

Urologistas também recomendam o procedimento nos casos de câncer de próstata e seus efeitos colaterais, como incontinência urinária. A base do pênis, assim como a próstata, fica no assoalho pélvico. “A fisioterapia pélvica é uma especialidade parceira e de extrema importância, principalmente em homens operados de câncer de próstata. Sabemos que a incontinência ocorre entre 5 e 15% dos casos e a fisio pélvica entra forte na recuperação desses pacientes”, explica o uro-oncologista Augusto Modesto, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Urologia seccional Bahia (SBU-BA).

Alguns fatores, como obesidade e diabetes enfraquecem estes músculos pélvicos. Contudo, até ginastas e crossfiteiros, com suas saúdes de ferro, precisam de atenção redobrada no assoalho pélvico. Imagine nossa medalhista olímpica Rebeca Andrade. Medalha de ouro em Tóquio, o impacto nos seus saltos são constantes e também desgastam a bacia ou região pélvica. Todo este desgaste, sem um acompanhamento, pode trazer consequências no futuro, assim como nos atletas de crossfit.

“Este esforço gera uma pressão intra-abdominal excessiva que leva a uma sobrecarga perineal que pode levar a disfunções. Nas mulheres, tem sido frequente escapes de urina e nos homens perda de gases e/ou fezes devido à sobrecarga nas atividades físicas. Com uma musculatura pélvica funcional, você vai aprender a praticar o esporte de forma segura ‘protegendo’ os músculos e diminuindo a sobrecarga gerada em seu assoalho pélvico”, explica a fisioterapeuta Larissa. Agora faça a giração pélvica de Elvis The Pelvis e seja feliz.



Exercício simples para o assoalho pélvico

Deitado ou sentado, comece com uma sequência de respiração profunda (puxando e soltando o ar), com duas séries de oito. Depois, puxe seu abdômen para dentro e contraia a região da vagina e do ânus. Não confunda com a musculatura das nádegas, abdômen e pernas. São diferentes. A contração no assoalho é como prender um xixi ou o número 2. Faça isso por alguns segundos, solte e relaxe. Repita isso entre oito e dez vezes. Outra forma é enrolar uma toalha de rosto como um charutinho. Sente nelem deixando-o entre as nádegas. Ao tirar, você vai sentir o músculo pélvico. Um simples rebolar eternizado por Elvis The pélvis Presley e Carla Perez também é recomendado. Em movimentos para frente e para trás e de um lado para o outro, mexendo apenas a região da bacia, é uma ótima forma de exercício pélvico.

Pompoarismo com bolinhas tailandesas

Este exercício é comum no método do pompoarismo, utilizando as bolinhas tailandesas ou ben-wa. Insira a primeira bolinha na vagina. Depois, tente “sugar” as demais apenas com o músculo pélvico que contrai a região vaginal e anal. Não se desespere caso não consiga. É como uma musculação normal, em que os pesos vão ficando mais leves com a prática. Depois, tente expulsar as bolinhas soltando o músculo pélvico. Este método também melhora aspectos sexuais. As fisioterapeutas Larissa Pitanga e Milena Bezerra promovem um curso de ginástica íntima feminina. Com técnica inovadora, segura e divertida, as alunas exercitam a musculatura íntima proporcionando uma me- lhor performance sexual ou prevenção para disfunções pélvicas. Informações: (71) 99147-9790.