Você sabe o que são as NFTs? Saiba como lucrar com os ativos digitais únicos

O tatuador Ricardo Cedraz, 32 anos, do Cais 59 Tatuaria, atua há 7 anos na área e, recentemente, pesquisando sobre o metaverso, descobriu uma conexão especial entre a arte e a tecnologia: a NFT. “Decidi que faria uma coleção de NFT chamada 'Papagaio de Pirata' e minha estratégia foi vincular essa criação a um clube de vantagem. Quem adquirisse um NFT estaria automaticamente fazendo parte, pois o mesmo funcionava como um ingresso para esse clube”, conta.

Segundo Ricardo, a intenção era, além do próprio marketing, envolver os clientes nesse novo mundo. “Inclusive percebi que era um assunto que pouquíssimas pessoas sabiam algo a respeito. Estamos na segunda vantagem do clube e considero a experiência muito satisfatória”, afirma.

Ricardo Cedraz comemora a estratégia utilizada que vem gerando lucro para o próprio negócio e abriu a possibilidade de unir arte e tecnologia (Foto: Acervo Pessoal)

A estratégia montada por Rick Cedraz funcionou da seguinte forma: um cliente escolhia um NFT da coleção e pagava R$ 100. Com esse valor, ele já era dono de um NFT e fazia parte do clube. A primeira vantagem foi um voucher com 50% de desconto no valor da tatuagem. A segunda era uma sessão de remoção de tatuagem ou micropigmentação de sobrancelha gratuita, mais um combo de 5 sessões com 30% de desconto.

“Essa é a vantagem em que estamos agora, e a terceira ainda será lançada. Em números, a estratégia gerou um lucro de R$ 30 mil”, comemora.

Tokens

O coordenador do MBA da FGV de Marketing e Negócios Digitais André Miceli explica que os NFTs são tokens não-fungíveis, mais conhecidos como NFTs (Non Fungible Tokens) e representam uma obra digital única, que não pode ser substituída por outra. “Eles funcionam como uma assinatura ou certificado de autenticidade. São, portanto, ativos digitais únicos que podem ser comprados e vendidos, com cada transação sendo permanentemente registrada no ambiente blockchain”, explica.

O Blockchain, por sua vez, é um conjunto de tecnologias que empregam criptografia para armazenar informações de forma descentralizada e sem intermediários. “Isso permite, entre outras coisas, que essas informações sejam verificadas por qualquer pessoa sem depender de uma autoridade central. Com esse sistema, a tecnologia de tokens se tornou mais confiável, rastreável e protegida de fraudes”, complementa o professor.

Consultora e Especialista em Branding e Growth MKT Rebecca Lopes Lyrio lembra que os NFTs ganharam relevância pela digitalização do mundo no cenário pós-pandemia, que contribuiu para que o interesse pelo registro das experiências crescesse.

“Além disso, os NTFs ganharam visibilidade com celebridades como Neymar pagando cerca de R$ 6 milhões por dois desenhos da coleção Bored Ape Yatch Club, comercializados como NFTs. O cantor Justin Bieber também chamou a atenção ao gastar quase milhões em obras de arte via NFTs e a Nike que comprou uma empresa de NFTs para investir em calçados virtuais”, destaca.

Rebecca explica que, com a ferramenta, a transação de bens digitais foi solucionada através do blockchain, que nada mais é do que uma cadeia de blocos, e esses blocos são tokens que guardam informações replicadas com alto nível de segurança e confiança. “Hoje estamos focados em ampliar a nossa experiência para o Metaverso e os mundos 3D e poder registrar as coisas no mundo digital facilita essa imersão, pois possibilita a transação de bens digitais”, elucida.

Rentabilidade

Miceli explica que qualquer pessoa pode criar um NFT, embora isso só faça sentido financeiramente se o criador tiver sucesso em atribuir valor ao item criado. “Em primeiro lugar, é preciso escolher uma plataforma - a mais popular é a Ethereum. Depois, é preciso configurar uma carteira digital de criptomoedas, que é uma ferramenta que permite armazenar e realizar transações com criptomoedas e criptoativos”, lista.

Andre Miceli destaca que investir em NFT só faz sentido financeiramente se o criador tiver sucesso em atribuir valor ao item criado (Foto: André Joaquim/Divulgação)

Ele salienta que é para essa carteira digital que o criador irá transferir o valor que irá custear a mineração para a criação do NFT. Depois, é preciso selecionar uma plataforma de marketplace para vender o token e, então, determinar o preço.

A compra também pode ser feita por qualquer pessoa. Basta que o comprador tenha uma carteira digital de criptomoedas. “Tendo saldo na carteira, ele pode acessar um marketplace especializado em operações de compra e venda de NFTs”, pontua.

Rebeca alerta que esse processo é um pouco trabalhoso e com barreiras de entrada, o que limita um pouco o público. “Mas tende a simplificar com o passar do tempo, semelhante ao que houve na chegada da internet”, acredita.

A consultora afirma que, diferente do mercado de ativos negociados na Bolsa de Valores, não existe uma cotação de NFTs. “O que fazemos é comprar e esperar que o ativo se valorize. Portanto, semelhante a qualquer investimento, é preciso selecionar plataformas confiáveis, escolher o que adquirir e verificar se a obra ou produto são únicos e originais, tendo cuidado com golpes”, ensina.

Bens de consumo

Rebecca Lopes Lyrio faz questão de enfatizar que tudo que é único pode ser criado e registrado via NFTs: obras de arte, imóveis, museus, URLs, sons, álbuns digitais de bandas, cursos, comunicação, ingressos, eventos etc. “Podemos também criar novos modelos de negócios, agregando valor a experiências físicas, como acessos aos museus, contribuições com ONGs, acessos a restaurantes usando NFTs como títulos remidos, títulos e clubes físicos e virtuais”, pontua.

Rebecca Lopes Lyrio diz que tudo que é único pode ser criado e registrado via NFTs, desde obras de arte a cursos, entre outros (Foto: Divulgação)

Mas ela salienta que a quantidade limitada é importante para gerar exclusividade e aumentar o valor do NFT.

O professor confirma e diz que os NFTs podem representar a propriedade de qualquer bem digitalmente escasso. “Basta que tenham um certificado de propriedade e sejam considerados exclusivos. Mas ao adquirir um NFT você está, a princípio, apenas recebendo os direitos sobre o NFT, os direitos de propriedade do direito de dizer que tem alguma conexão com esse trabalho”, aprofunda, destacando que o comprador não necessariamente terá o direito de propriedade intelectual para usar aquela obra – e não poderá copiá-la, distribuí-la, executá-la, a menos que tais direitos tenham sido designados especificamente para quem adquiriu o NFT.

Andre Miceli esclarece que, como acontece com outros criptoativos, é preciso tomar alguns cuidados ao negociar NFTs. “Em primeiro lugar, é importante se certificar de que as chaves privadas ou frases-semente, usadas para acessar os criptoativos, permaneçam em um lugar seguro. Nunca as compartilhem com alguém”, orienta.

Além disso, se quiser comprar um NFT, é importante fazer uma pesquisa para ter certeza de que está comprando um item de uma conta verificada. Mas a melhor maneira de evitar golpes é se manter informado. “Vale a pena estudar o conceito e o mercado antes de tomar a decisão de investir em NFTs ou em qualquer outro criptoativo”, finaliza.