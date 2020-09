Você sabe o que significa cada luz no painel do carro? Veja guia completo

O quadro de instrumentos do carro concentra todas as informações básicas que o motorista precisa: velocidade, contagem de giros do motor, autonomia de combustível e o consumo médio. A depender do tipo de versão outras funções são agregadas, como a pressão dos pneus e qual a marcha utilizada.

Em modelos mais avançados, se há um problema qualquer no veículo, ele é alertado em uma tela no painel. Mas o comum é que esses alertas sejam feitos por luzes de advertência de cores diferentes. Em geral, são três grupos de cores para indicar os níveis de importância das informações, mas podem ser usadas até seis tonalidades. Algumas são apenas informativas, outras destacam problemas pontuais e algumas vezes emergenciais.

Azuis, brancas ou verdes

Essas luzes indicam que um equipamento ou acessório está ligado, são mais informativas. É o que acontece quando os faróis estão acesos, por exemplo. Neste caso o indicativo é verde. Quando o condutor opta pela luz alta, o indicativo muda para azul.

Quando os faróis estão acesos são indicados com um ícone iluminado na cor verde. Quando o motorista opta pela luz alta, o símbolo é aceso em azul (Foto: Nissan)

Amarelas ou laranjas

Estas apresentam um nível moderado de defeito. A falha indicada geralmente não impede o veículo de continuar rodando. Mas, ainda assim, é preciso parar em local seguro ou em uma oficina para verificar o motivo do problema, que pode se agravar com o tempo. Pode ser também que o veículo esteja na reserva, neste caso basta abastecer o tanque.

Quando um ícone de cor laranja ou amarelo acende é preciso ter atenção. O controle de tração, por exemplo, pode estar desligado ou com defeito (Foto: Honda)

Vermelhas

Se durante a condução alguma luz vermelha acender, o problema poder ser grave! Mas pode ser também o freio de estacionamento (popularmente chamado de freio de mão) esteja ativado, neste caso basta soltar a trava. O mesmo acontece quando a porta está aberta. Se não for isso, pode ser defeito emergencial que irá imobilizar o veículo se não for corrigido imediatamente.

É preciso ter atenção para alguns casos: uma luz vermelha com formato de bateria, por exemplo, ao contrário do que se pode intuir, não indica, necessariamente, um defeito na bateria do carro. Ela alerta para o mau funcionamento do sistema elétrico. Nesse caso, o recomendável é parar o veículo e pedir auxílio. Em caso de insistência em conduzir, a falha pode desligar o automóvel em movimento e/ou gerar um acidente.

Quando os símbolos utilizam a cor vermelha é preciso atenção. Na foto acima, há portas abertas e o motorista não afivelou o cinto de segurança (Foto: Kia)

Os símbolos

Ao comprar um veículo novo é importante acompanhar a entrega técnica, quando um profissional treinado pela fábrica irá explicar todas as funções do novo modelo. Investir esse tempo, que pode durar entre 30 e 60 minutos, é importante, mesmo que você já tenha tido o mesmo carro anteriormente. Além disso, é necessário ler o manual do carro, pois cada automóvel tem suas próprias indicações.

Atenção: se for comprar um carro seminovo, exija o manual. E nunca deixe o livreto guardado em casa, pois a dúvida sempre aparecerá quando estiver conduzindo.

Essa seta ao lado do símbolo do combustível indica em qual lado está o bocal do tanque (Foto: VW) Quando esse ícone está aceso, é preciso verificar a pressão dos pneus (Foto: GM) Alguns símbolos só aparecem em determinados tipos de veículos. Nessa foto, são de funções off-road de um Land Rover (Foto: AMJr./CORREIO)