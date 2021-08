Você sabe usar o Kwai nos negócios?

Vídeos curtos com muito entretenimento. Essa é a maior característica da plataforma Kwai, que assim como o TikTok e a ferramenta Reels, vem se tornando uma febre nas redes sociais. Mais que entretenimento, essas plataformas também podem se tornar bons instrumentos para ampliar o engajamento e as vendas.

O CEO da Youpper Insights Diego Oliveira cita uma pesquisa realizada pela empresa criada por ele, durante a pandemia, que mostrou que 90% do público entre 18 a 34 anos descobriram novas marcas e a maioria buscaram essas marcas por experienciar algo novo na forma de conteúdo e divulgação. “Precisamos falar de acordo com a audiência, trazer um conteúdo e formas que se aproximem do público, logo, no Kwai é preciso falar a linguagem desse target e criar um laço forte de proximidade e lealdade”, completa.

Diego Oliveira ressalta a importância de usar a linguagem que esteja adequada à audiência e trazer conteúdos que tragam algo novo e relevante para o público alvo (Foto: Divulgação)

Há 17 anos, Jéssica Dantas cria conteúdo anos e transformou a paixão em compartilhar conhecimento e experiências num negócio digital lucrativo. Através do canal @faladantasmkt, explica a Metodologia Fala Dantas, que auxilia digitais influencers, marcas e empreendedores a atraírem audiência qualificada e engajada com conteúdo de valor baseado nos pilares do marketing de influência com propósito. “Como a entrega é muito boa, mesmo para contas pequenas, que tal aproveitar essa oportunidade para expor o trabalho para muito mais pessoas, que talvez nunca conheceriam seu perfil”, sugere.

Jéssica diz que os micro empreendedores podem aproveitar a oportunidade para divulgar seus produtos de forma criativa e poder alcançar milhares de pessoas, pois a entrega no Kwai é muito boa. “O modelo antigo de só postar foto de produto e esperar a venda acontecer não funciona mais. Os empreendedores precisam gerar conteúdo de valor criando o desejo de compra no cliente”, esclarece.

A dica da especialista é criar conteúdos que entretenham e ensinem, usando os produtos que serão divulgados, combinando e usando as situações do cotidiano do cliente, demonstrando diferenciais e benefícios para que ele possa se identificar e queira comentar e compartilhar. “Quando você faz chamada para ação que estimula isso e faz com que os usuários interajam. Um exemplo são quando usamos perguntas como: ‘Isso já aconteceu com você?’, ‘Qual desses produtos você prefere?’ ou ‘Marca sua amiga que amaria isso’”, ensina.

Diego Oliveira salienta que além das diretrizes em relação ao conteúdo de ódio e sexo, na hora de produzir conteúdos para o Kwai, a recomendação é não trazer vídeos com muito apelo comercial , fashion film e afins. “O Kwai tem que ir além do óbvio de outras plataformas.Prefira formas que interajam e deixem o consumidor se envolver até com o lado comercial”, sugere.

Jéssica lembra que um dos grandes pecados nessa rede social é repostar conteúdo de outras redes com marca d’água, publicação de conteúdo que vá contra as diretrizes da plataforma.

Quando o assunto são as dancinhas e o humor, a especialista lembra que elas não são essenciais, mas são possibilidades. “As pessoas criaram um preconceito sem sentido com esses formatos. Não tem obrigação nenhuma de fazer esse tipo de conteúdo, mas não há demérito para quem faça. O importante é estar alinhado com seu posicionamento, não ferir sua essência e te trazer resultados”, ensina.

Confira cinco dicas de como criar conteúdos no Kwai:

* Crie conteúdos inéditos e divertido

Ser autêntico e publicar conteúdos originais é o grande sucesso de qualquer rede social. Com uma boa dose de criatividade, é possível se destacar rapidamente no Kwai. Para ter mais engajamento, crie um vídeo com o qual as pessoas possam se conectar. Embora a plataforma tenha um forte contexto de entretenimento, a identificação é um ponto-chave que não deve ser ignorada.

Há a possibilidade de criar tutoriais, mostrar habilidades e talentos únicos, postar vídeos de humor, viagens, músicas e muito mais. Para este caminho, é recomendável evitar duetos e/ou dublagens, que são muito comuns nas plataformas. O uso das ferramentas de edição do próprio aplicativo e dos efeitos disponíveis pode tornar o vídeo mais atraente.

* Participe dos desafios

Embora a criação de conteúdos originais seja uma estratégia interessante, essa não é a única alternativa para gerar um vídeo de sucesso no Kwai. A plataforma é famosa pelos seus desafios, que costumam viralizar com facilidade.

Para seu vídeo chamar a atenção, abuse da autenticidade na hora de gravar e procure, de alguma forma, deixar a sua marca registrada no vídeo. Muitos criadores bem-sucedidos no Kwai dizem que a chave do sucesso é trazer a sua personalidade para os vídeos, sempre mostrando a sua realidade.

* Use e abuse das hashtags

Para dar uma guinada no seu vídeo, é essencial que a legenda tenha hashtags - ou melhor, as hashtags corretas. Afinal, os usuários encontram conteúdos específicos na plataforma por meio delas. Isso vale tanto para vídeos originais quanto para os desafios da plataforma.

No primeiro caso, é válido inserir palavras-chave relacionadas ao conteúdo que você mostra no vídeo. O próprio Kwai traz variantes de palavras-chave usadas por outros criadores, o que pode ser uma boa indicação do que é possível utilizar. Ao participar de um desafio disponível no Kwai (visíveis no botão "explorar" ou "descobrir") é possível verificar as hashtags adotadas pelos usuários que estão em tendência e criar conteúdos com filtros e efeitos.

* Use a música a seu favor

Ao utilizar músicas que estão bombando na internet, suas chances de alcançar um público maior disparam. É possível ver vídeos que utilizaram uma determinada música em uma seção especial - recurso que pode ser um grande aliado para aumentar a popularidade do seu vídeo.

* A qualidade da imagem é uma prioridade

A qualidade da imagem é um ponto fundamental em qualquer rede social. No entanto, isso não significa a necessidade de uma câmera profissional para criar conteúdo.

Embora a quantidade de megapixels seja importante, uma boa iluminação pode fazer milagres, ainda mais se for natural. Recomenda-se verificar se a lente da câmera está limpa, já que isso afeta o resultado final de forma significativa. Ambientes com paisagens bonitas ou fundos neutros ajudam o espectador a não perder o foco do real objetivo do vídeo.

O importante é tornar-se alguém interessante de assistir, ler ou ser seguido, mas isso pode levar tempo. É preciso realmente entender seu estilo e sua voz. Aprender com quais assuntos o público que você está tentando atingir mais se identifica. Descobrir qual estilo atrai mais atenção. Para isso, é preciso empenho para criar conteúdos valiosos todos os dias e utilizar os recursos que a plataforma oferece a seu favor.