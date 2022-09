ocê sabia que o número de pessoas com 100 anos ou mais aptas a votar na Bahia é de 12.839? Apesar do número impressionante, ele corresponde apenas a 0,11% do eleitorado baiano apto ao voto.

Siga o @correio24horas para saber mais curiosidades das eleições.Dados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral ( @tsejus ).Narração e Edição de Vídeo: @eduardo.eduardq

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier