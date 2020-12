Você teria um carro chamado Pinto ou Laputa?

O nome de um carro deve transmitir subliminarmente um conceito, que deve cativar e ser fácil de ser pronunciado em vários idiomas. Essa designação desempenha um papel importante na venda, tanto que mudam as gerações, às vezes até o conceito do carro, mas a nomenclatura fica. Algumas são até "ressuscitadas", como a do Mitsubishi Eclipse, que passou de esportivo a SUV.

Alguns batismos contêm diversas explicações. Amarok, nome da picape média da Volkswagen, é um desses exemplos. Quer dizer lobo em um dialeto esquimó e, em inglês, tem a pronúncia semelhante a “I'm a rock”, que quer dizer “Sou uma rocha”. Ou seja, transmite a ideia de robustez que se deseja para esse tipo de produto.



Nem tudo dá certo

Mas há também os maus exemplos, nomes tão infelizes que tiveram de ser alterados em alguns países porque significam até mesmo obscenidades. O Opel Ascona, que chegou aqui como Chevrolet Monza, causou embaraço aos seus proprietários na Espanha e em Portugal, onde foi rebatizado como 1604. O órgão feminino também deixou a Honda em situação delicada. O Fit foi batizado inicialmente de Fitta, mas na Finlândia, Noruega e Suécia iria corresponder à vulva. Então os japoneses adotaram, na Europa, a designação Jazz.



A Mitsubishi tem dois nomes para um dos seus veículos mais populares, o Pajero. Isso ocorre porque em espanhol o nome do utilitário esportivo significa “masturbação”, a solução foi modificar para Montero - que tem sonoridade similar. Outro veículo que se refere a esse ato é o LaCrosse, nome de um sedã da Buick. Dessa vez a tradução problemática é para o francês.

O LaCrosse, nome que batiza esse Buick, é um esporte, mas pode ter outro significado O Pinto foi um coupé que a Ford comercializou nos Estados Unidos e Canadá O Laputa era um Kei Car que a Mazda vendeu no Japão Em alguns mercados o Pajero foi renomeado para Montero para evitar más interpretações Em alguns países a Nissan chama a Frontier de Navara Em espanhol, o nome desse Nissan significa catarro O sedã Ascona, que no mercado brasileiro foi renomeado para Monza Na França, a Toyota precisou modificar o nome desse esportivo, o MR2 (Fotos: Divulgação)

Outro problema: Mazda Laputa. Nome que vem do livro “As viagens de Gulliver”, de Jonathan Swift, coerente com o perfil do kei car, mas complicado para os mercados latinos. A Nissan, outra marca japonesa, também derrapou e batizou de Moco um de seus compactos, que em espanhol é o mesmo que catarro. Felizmente, tomou mais cuidado com a Frontier. Em alguns pasíses, como na Espanha, ela é chamada de Navara. Não seria um bom batismo para o mercado brasileiro.



O Toyota Carina é outra gafe japonesa. Em croata, “karina” remete a um pênis enorme. Outro Toyota, o MR2, na França, teve que ser rebatizado para simplesmente MR, pois caso contrário seria foneticamente parecido com “Toyota est merdeux” ou “Toyota é merda”.



De melhor para besta

Quando a Kia trouxe para o Brasil a van Pregio, sua Best-A, a melhor da classe a, a adaptação foi “simples”, porém tosca: Besta, o mesmo nome dado ao animal de carga. Também da Ásia veio a Chana, que tem outros significados além de gata.



Antes do lançamento o nome cogitado para o Volkswagen Fox era Tupi, porém em mercados de língua inglesa, a pronúncia ficaria um tanto escatológica: to pee, ou seja, fazer xixi. Por isso, adotaram Fox, raposa em inglês, nome que era utilizado na versão de exportação da primeira geração do Voyage.



Sorte que o Ford Pinto, coupé que fez sucesso nos Estados Unidos e no Canadá na década de 1970 não veio ao Brasil.



Marcas como Audi e a Volvo são mais coerentes. Preferem a junção de nomes e letras. Pode ficar mais simplório, mas pelo menos não correm o risco de ofender ninguém.