Você usaria? Bolsa de vidro é a nova queridinha entre celebridades

O mundo da moda tem um novo assunto desde que a rapper e compositora norte-americana Doja Cat brilhou no tapete vermelho do Grammy, no início de abril, com um acessório vindo direto das passarelas: a bolsa de vidro - Glass Swipe. A cantora Tinashe também lançou mão do acessório. A novidade apareceu pela primeira vez no desfile outono-inverno 2022, na Semana de Moda e Paris, e nem mesmo a criadora da peça, a marca Coperni, esperava que chegasse tão longe.

Como o nome diz, a nova tendência é uma bolsa toda feita de vidro que, por ser translúcida, permite que outras pessoas observem o que está sendo levado na bolsa. A Glass Swipe é um acessório da grife Coperni em parceria com as vidraçarias americanas.

De acordo com a edição norte-americana da Glamour, a Coperni vai lançar o item para o grande público "próximas semanas".

Segundo o portal "Page Six", o preço de venda será de US$ 2.700, cerca de R$ 12 mil considerando a conversão atual do dólar para real.

O design tem nome e até inspiração tecnológica. Denominado Swipe, o desenho foi baseada nos botões dos iPhones, diz a Vogue. O acessório começou a ser produzido em 2019, mas é a versão em vidro que tem despertado o desejo. As bolsas artesanais são sopradas individualmente a mais de 1.600ºC.